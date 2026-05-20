China y Rusia consolidan su alianza geopolítica

China y Rusia reafirmaron este martes su alianza estratégica frente a un entorno internacional “fluctuante y complejo”, al destacar su cooperación como un factor clave para la estabilidad global y el desarrollo conjunto.

Durante el encuentro en Beijing, el presidente chino, Xi Jinping, llamó a impulsar un sistema internacional “más justo y razonable”, mientras que su homólogo ruso, Vladimir Putin, calificó la relación bilateral como “sin precedentes” y un ejemplo de cooperación integral.

“Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y potencias mundiales relevantes, China y Rusia deben mirar hacia el futuro estratégico, impulsar el desarrollo y el rejuvenecimiento de sus respectivos países mediante una cooperación integral de mayor calidad, y contribuir a la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y razonable”, puntualizó el presidente chino.

Por su parte, el mandatario ruso señaló: “Junto con nuestros amigos chinos, defendemos la diversidad cultural y civilizacional y el respeto al desarrollo soberano de los Estados, y nos esforzamos por construir un orden mundial más justo y democrático”.

Frente común

China y Rusia han fortalecido su relación bilateral gracias a una creciente confianza política mutua y una coordinación estratégica sostenida, afirmó Xi Jinping durante su reunión con Vladimir Putin.

Según el mandatario, este avance también responde a la expansión de la cooperación en diversos ámbitos y a la capacidad de ambos países para mantenerse firmes ante escenarios internacionales adversos.

“El hecho de que las relaciones chino‑rusas hayan alcanzado el nivel actual se debe a que hemos sabido profundizar la confianza política mutua y la coordinación estratégica, así como ampliar la cooperación en todos los ámbitos”, destacó.

Por su parte, Putin calificó la relación bilateral como “un ejemplo de asociación integral e interacción estratégica”, al subrayar que ha alcanzado un nivel sin precedentes.

El mandatario ruso enfatizó que uno de los pilares de la relación es la cooperación económica, cuyo comercio bilateral ha crecido más de 30 veces en los últimos 25 años, superando los $200,000 millones de dólares durante varios años consecutivos.

Asimismo, subrayó que el sector energético sigue siendo el eje central de la relación, especialmente en un contexto internacional marcado por tensiones en regiones como Oriente Medio.

“Rusia mantiene su papel como proveedor confiable de recursos, mientras que China se consolida como un consumidor responsable”, indicó.

Las negociaciones, que iniciaron en un formato reducido con la participación de funcionarios clave, continuarán en una sesión ampliada con una delegación rusa integrada por 39 representantes, incluidos ministros, viceprimeros ministros y líderes empresariales.

Firman acuerdos

Como resultado de las conversaciones, los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, firmarán una declaración conjunta para reforzar la asociación integral y la cooperación estratégica entre ambos países, así como para profundizar las relaciones de buena vecindad, amistad y colaboración.

De acuerdo con el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov, también está prevista la adopción de otro documento orientado a impulsar la construcción de un mundo multipolar y de un nuevo modelo de relaciones internacionales.

Además, ambas naciones prevén suscribir alrededor de 40 acuerdos bilaterales —de carácter intergubernamental, interinstitucional y comercial— enfocados en fortalecer la cooperación en sectores como industria, comercio, transporte, construcción, innovación, educación y cinematografía, así como en áreas estratégicas como la energía nuclear y la colaboración entre agencias de noticias.

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