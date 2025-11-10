Choque de autobús deja al menos 27 lesionados en Cuba

Un accidente de tránsito entre un autobús y una carreta dejó 27 personas lesionadas este lunes, en Cuba.

De acuerdo con los informes preliminares, este siniestro tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de La Caoba, en el municipio Venezuela.

Entre los lesionados atendidos hay tres pacientes reportadas con peligro para la vida, según explicó la jefa de urgencias y especialista de cuidados intensivos, Inés Padrón.

"Estos son los tres casos más críticos, más graves que tenemos en estos momentos. El resto de los casos recibidos, hasta el momento, se mantienen estables", señaló.

Cuba ha registrado 502 muertes en accidentes de tráfico entre enero y agosto de 2025, lo que equivale al 80 % del total de fallecidos por esa causa en todo el año anterior.

Autoridades informaron que 7 de cada 10 accidentes de tráfico generan víctimas, especialmente el choque de vehículos con el 36% del total de fallecidos.

