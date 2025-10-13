Choque frontal de trenes deja al menos 66 heridos en Eslovaquia

Servicios médicos informaron que el choque frontal entre dos trenes al este de Eslovaquia, provocó que al menos 66 personas resultaran heridas, 16 de ellas en estado crítico.

De acuerdo con la policía, la colisión ocurrió frente a un túnel cerca del pueblo de Jablonov nad Turnou, a 55 kilómetros al oeste de la principal ciudad de la región oriental de Kosice.

Tras el accidente, un total de siete ambulancias, acompañadas de equipos de bomberos de distintas localidades de los alrededores y tres helicópteros llegaron al lugar.

Cuerpos de emergencia dijeron que de los heridos, 16 resultaron heridas moderadas y al menos 50 con lesiones leves.

Los conductores de las locomotoras fueron sometidos a un test de alcohol y drogas. deLos resultados de uno de ellos dio negativo, mientras que del otro aún se desconoce, debido a que por la gravedad de sus heridas, fue trasladado hacia un hospital en helicóptero.

El ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok, declaró que se trató de un "accidente extraordinario en el que hubo probablemente un fallo humano".

