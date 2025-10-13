Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T092555_279_ecf417cca1
Internacional

Choque frontal de trenes deja al menos 66 heridos en Eslovaquia

Del total de heridos, al menos 16 se reportaron en estado crítico tras el choque de ferrocarriles reportado durante las primeras horas del día

  • 13
  • Octubre
    2025

Servicios médicos informaron que el choque frontal entre dos trenes al este de Eslovaquia, provocó que al menos 66 personas resultaran heridas, 16 de ellas en estado crítico.

De acuerdo con la policía, la colisión ocurrió  frente a un túnel cerca del pueblo de Jablonov nad Turnou, a 55 kilómetros al oeste de la principal ciudad de la región oriental de Kosice.

Tras el accidente, un total de siete ambulancias, acompañadas de equipos de bomberos de distintas localidades de los alrededores y tres helicópteros llegaron al lugar.

Cuerpos de emergencia dijeron que de los heridos, 16 resultaron heridas moderadas y al menos 50 con lesiones leves.

Los conductores de las locomotoras fueron sometidos a un test de alcohol y drogas. deLos resultados de uno de ellos dio negativo, mientras que del otro aún se desconoce, debido a que por la gravedad de sus heridas, fue trasladado hacia un hospital en helicóptero.

El ministro de Interior, Matúš Šutaj Eštok, declaró que se trató de un "accidente extraordinario en el que hubo probablemente un fallo humano".


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T155313_118_3e2aa44bf3
Atentado contra cuartel de policías deja heridos en Colombia
dbdbdb_403f0204a1
Santa Catarina ofrece más de 5 mil consultas médicas gratuitas
oms_gaza_bc9e5be971
OMS liderará reconstrucción del sistema sanitario en Gaza
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×