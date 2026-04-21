Choque de trenes deja dos heridos en Coahuila-NL

Un percance ferroviario ocurrido la mañana de este martes en las inmediaciones del ejido Higueras, en la franja que divide a Coahuila y Nuevo León, dejó como saldo a dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades impactó por detrás a otra que se encontraba detenida en la vía, generando movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El incidente se registró en un tramo donde convergen operaciones ferroviarias cercanas a Ramos Arizpe, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito de trenes mientras se atendía la situación.

Paramédicos brindaron atención a los heridos en el lugar, sin que hasta ahora se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Autoridades señalaron que aún no se han establecido las causas del choque, ya que falta analizar los sistemas y registros de ambas unidades involucradas.

Será a través de estas revisiones técnicas que se determine qué originó el impacto entre los trenes en este punto limítrofe entre ambas entidades.

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