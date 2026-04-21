Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_2416_db9e56d35e
Coahuila

Choque de trenes deja dos heridos en Coahuila-NL

Percance ferroviario en zona limítrofe moviliza a cuerpos de emergencia y provoca suspensión parcial del servicio mientras investigan causas del impacto

  • 21
  • Abril
    2026

Un percance ferroviario ocurrido la mañana de este martes en las inmediaciones del ejido Higueras, en la franja que divide a Coahuila y Nuevo León, dejó como saldo a dos personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las unidades impactó por detrás a otra que se encontraba detenida en la vía, generando movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El incidente se registró en un tramo donde convergen operaciones ferroviarias cercanas a Ramos Arizpe, lo que provocó la interrupción parcial del tránsito de trenes mientras se atendía la situación.

0e7574a5-7c65-4e21-8434-b034063b34c0.jpeg

Paramédicos brindaron atención a los heridos en el lugar, sin que hasta ahora se haya informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Autoridades señalaron que aún no se han establecido las causas del choque, ya que falta analizar los sistemas y registros de ambas unidades involucradas.

Será a través de estas revisiones técnicas que se determine qué originó el impacto entre los trenes en este punto limítrofe entre ambas entidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_fuga_virginia_8fe928f8dc
Suben a más de 30 los heridos por fuga química en EUA
d4adid_71e808d13f
Acusan a D4vd por homicidio de menor hispana en Los Ángeles
Captura_de_pantalla_2026_04_22_150122_239d9efd1b
Comercio sufre por bajas ventas; apenas alcanza para sueldos
publicidad

Últimas Noticias

karely_2_f0ce7ec802
Ofrece Karely Ruiz apoyo a albergue de perros y gatos
inter_kristi_noem_bolso_44bf88d259
Condenan a tres años al hombre que robó el bolso de Kristi Noem
289759e4_d3e1_447e_8e27_9938bbff314f_ac8724bb39
Arranca ampliación del C2 en Saltillo para reforzar la seguridad
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×