Cerrar X
EH_COLLAGE_20_dd5a421817
Internacional

Ciclón Ditwah deja 69 muertos en Sri Lanka; van 200,000 afectados

Se pronostica que las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 90 km/h, mientras que los niveles de agua propociarían zonas de alto riesgo

  • 28
  • Noviembre
    2025

De acuerdo con autoridades, las inundaciones registradas desde hace dos semanas por la tormenta ciclónica Ditwah, hasta el momento, 69 fallecidos y 34 desaparecidos en Sri Lanka.

De acuerdo con el Centro de Gestión de Desastres, más de 200,000 personas se vieron afectadas por las precipitaciones extremas que provocaron diversas afectaciones como deslizamientos de tierras.

A través de un comunicado, autoridades instaron a los habitantes de las zonas bajas del río Kelani, que desalojaran sus hogares para trasladarse hacia un lugar seguro, debido a que la acumulación de agua podría alcanzar una altura considerable y convertir la situación de "alto riesgo".

El Departamento de Meteorología alertó sobre la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 90 km/h. Tanto las escuelas como oficinas públicas permanecen cerradas, mientras que el tráfico ferroviario sigue suspendido.

India envía más de seis toneladas de ayuda 

India proporcionó alivio humanitario para las personas damnificadas por el paso del ciclón Ditwaha.

G62Rp8GbMAAQMgB.jpg

Por medio de redes sociales se compartieron diversas imágenes donde las autoridades desplegaron un operativo nombrado "Sagar Bandhu", quienes entregarán más de seis toneladas de ayuda, en su mayoría de raciones secas.

G62Rq9abMAALpvd.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

srths_318af8f3d5
Ataque armado en bar de Tula deja siete muertos y 10 heridos
41f3bf39_a2b5_4957_b986_a8a80ce1ac4b_62964b2415
Revelan identidad de fallecidos tras explosión en Pesquería, NL
EH_DOS_FOTOS_2025_11_29_T070906_170_67a59fea8b
Localizan a 144 desaparecidos en incendio de Hong Kong
publicidad

Últimas Noticias

oscar_piastri_mclaren_2_a28bdd8396
Piastri logra la pole en Qatar y supera a Norris
EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T134223_519_0424d8e772
Sultanes conquistan la primera edición de Rising Stars
DGLERYGC_35_BUHHGBJQFLVRV_5_VE_3272516ff7
Frente frío 17 traerá vientos y bajas temperaturas a NL
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×