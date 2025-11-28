Ciclón Ditwah deja 69 muertos en Sri Lanka; van 200,000 afectados

De acuerdo con autoridades, las inundaciones registradas desde hace dos semanas por la tormenta ciclónica Ditwah, hasta el momento, 69 fallecidos y 34 desaparecidos en Sri Lanka.

De acuerdo con el Centro de Gestión de Desastres, más de 200,000 personas se vieron afectadas por las precipitaciones extremas que provocaron diversas afectaciones como deslizamientos de tierras.

Sri Lanka reels under extreme weather as floods and landslides claim 30 lives in just two days, with 21 people still missing. Heavy rain continues to devastate communities and disrupt daily life in many areas pic.twitter.com/79ayl1Z40G — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) November 27, 2025

A través de un comunicado, autoridades instaron a los habitantes de las zonas bajas del río Kelani, que desalojaran sus hogares para trasladarse hacia un lugar seguro, debido a que la acumulación de agua podría alcanzar una altura considerable y convertir la situación de "alto riesgo".

El Departamento de Meteorología alertó sobre la presencia de ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta los 90 km/h. Tanto las escuelas como oficinas públicas permanecen cerradas, mientras que el tráfico ferroviario sigue suspendido.

India envía más de seis toneladas de ayuda

India proporcionó alivio humanitario para las personas damnificadas por el paso del ciclón Ditwaha.

Por medio de redes sociales se compartieron diversas imágenes donde las autoridades desplegaron un operativo nombrado "Sagar Bandhu", quienes entregarán más de seis toneladas de ayuda, en su mayoría de raciones secas.





