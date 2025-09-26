Alerta EUA por posible ciclón con impacto en la costa este

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos alertó sobre la posible formación de una tormenta tropical cerca de las Bahamas, la cual, podría intensificarse hasta azotar la costa este.

El organismo prevé que el fenómeno se convierta en tormenta tropical durante el fin de semana hasta alcanzar las condiciones similares a un huracán el próximo lunes.

"Se espera que el sistema alcance o se acerque a la intensidad de huracán cuando se aproxime a la costa sureste de los Estados Unidos a principios de la próxima semana, donde existe un riesgo de marejada ciclónica e impactos de viento" detalló a través de un comunicado.

Se prevé que las posibles condiciones provoquen lluvias intensas en los estados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, así como fuertes precipitaciones acompañadas de vientos en Bahamas, Cuba, Haití, Santo Domingo y Jamaica.

Este sería el noveno ciclón de la temporada en el Atlántico y en caso de tocar tierra, el segundo tras "Chantal" el cual provocó la muerte de dos personas en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica pronosticó una temporada ciclónica "superior a lo normal", con hasta 18 tormentas tropicales.

Comentarios