Cierran aeropuerto de Múnich por avistamiento de drones

El aeropuerto de Múnich cerró temporalmente durante la noche tras una serie de avistamientos de drones en la zona, los últimos de los misteriosos sobrevuelos de aviones no tripulados en el espacio aéreo de países de la Unión Europea, dijeron las autoridades.

El control del tráfico aéreo de Alemania restringió los vuelos en el aeropuerto poco después de las 22:00 horas del jueves y luego los detuvo por completo, señalaron los operadores del aeropuerto en un comunicado. 17 vuelos no pudieron salir, lo que afectó a casi 3,000 pasajeros, mientras que otros 15 que debían aterrizar allí fueron desviados a otros tres aeródromos dentro de Alemania y a uno en Viena, Austria.

Los vuelos con origen y destino en Múnich se reanudaron a las 5:00 horas, indicó Stefan Bayer, portavoz de la policía federal destacada en el aeropuerto. Las autoridades no pudieron ofrecer por el momento información sobre el posible responsable de los sobrevuelos.

El aeropuerto explicó en un comunicado a primera hora del viernes que hubo "varios avistamientos de drones", pero no ofreció más detalles. Bayer apuntó que, por el momento, se desconocía cuántos aviones no tripulados participaron en el incidente.

Además, indicó que policías, empleados de aerolíneas y “gente de a pie en las inmediaciones” del recinto estaban entre los testigos que reportaron los avistamientos.

Tras el cierre de las pistas, la policía federal desplegó helicópteros y otros medios para intentar localizar los drones, pero no se encontró señal alguna, agregó Bayer.

Cientos de pasajeros varados pasaron la noche en catres instalados en las terminales o fueron llevados a hoteles, y se les entregaron mantas, bebidas y comida, reportó la agencia noticiosa alemana dpa.

El incidente fue el último de una serie de misteriosos avistamientos de drones sobre aeropuertos y otra infraestructura crítica de la Unión Europea en varios países miembro. Un incidente con drones en Oslo, la capital de Noruega, que está en la OTAN pero no en la UE, también alteró los vuelos en la ciudad a finales del mes pasado.

Por el momento no está claro quién está detrás de estas acciones, pero las autoridades europeas han mostrado su preocupación por la posibilidad de que Rusia sea la responsable. Las autoridades en Moscú rechazaron las acusaciones de participación en los recientes incidentes con aviones no tripulados en Dinamarca.

El mes pasado, funcionarios en Rusia y Bielorrusia, estrecho aliado del Kremlin, reconocieron que algunos drones utilizados en la guerra de Moscú en Ucrania habían entrado en territorio de Polonia, miembro de la UE y la OTAN, lo que provocó una movilización por parte de Varsovia y sus socios en la Alianza que incluyó el despliegue de aviones de combate para derribarlos.

Los sobrevuelos de drones fueron uno de los principales temas de la agenda de una cumbre de líderes de la UE y Europa en Copenhague, Dinamarca, esta semana. Las autoridades se comprometieron a intensificar las medidas para minimizar y frustrar la amenaza que representan estos aparatos.

Por otra parte, un petrolero vinculado a Rusia que había sido detenido por las autoridades francesas, y que era sospechoso de estar involucrado en las incursiones de drones en Dinamarca, volvió a hacerse a la mar el viernes.

En su exhaustivo registro, los efectivos de la Marina francesa que abordaron el buque no encontraron drones, ni equipos de lanzamiento ni evidencias de que hubieran despegado desde la embarcación, según un funcionario con conocimiento de la investigación que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar del tema en público.

La web de seguimiento de barcos Marine Traffic mostró que el petrolero navegaba de nuevo el viernes por la mañana con rumbo suroeste desde la costa atlántica francesa donde fue detenido, aparentemente con destino al canal de Suez.

Las autoridades francesas dijeron antes de su partida que el capitán del petrolero será juzgado en febrero por la supuesta negativa de la tripulación a cooperar cuando fueron detenidos y abordados.

Una investigación dirigida por la Marina francesa concluyó que el barco, procedente de Rusia y que se dirigía a India con un "gran cargamento de petróleo", no enarbolaba bandera alguna, de acuerdo con el fiscal francés Stéphane Kellenberger.

El nombre del petrolero ha cambiado varias veces y ahora se conoce como "Pushpa" o "Boracay". En su ruta desde una terminal petrolera rusa hacia el Atlántico pasó por la costa danesa.

