Cierran terminal en aeropuerto de Monterrey por amenaza de bomba

El Aeropuerto Internacional de Monterrey experimentó momentos de tensión este martes tras el cierre temporal de la Terminal A, provocado por la supuesta amenaza de un artefacto explosivo emitida por un pasajero, que obligó a la aeronave a realizar un aterrizaje de emergencia.

El incidente movilizó a las autoridades aeroportuarias y de seguridad, causando el retraso de algunos vuelos que operan desde la terminal.

La situación se relacionó directamente con el vuelo VOI3382, de Volaris, proveniente de Tijuana con destino a Veracruz.

El Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), que administra el aeropuerto, emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter) informando sobre la emergencia.

“#AeropuertoDeMTY informa: Se activaron los procedimientos de emergencia para atender el vuelo VOI3382 proveniente de Tijuana con destino a Veracruz. Las autoridades aeroportuarias se encuentran atendiéndolo; las operaciones del aeropuerto se están llevando a cabo de manera normal”, publicó el aeropuerto en su cuenta X.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió en pleno trayecto cuando un hombre comenzó a alterar el orden, lo que obligó a la tripulación y al personal de seguridad a intervenir para resguardar la integridad del resto de los pasajeros y de la tripulación.

Gracias a la oportuna actuación del personal a bordo, la situación fue controlada sin que se registraran mayores riesgos ni afectaciones a terceros.

El pasajero fue identificado como Jonathan, de 36 años y originario del estado de Veracruz, quien fue puesto a disposición de las autoridades federales una vez que la aeronave aterrizó de manera segura.

Fuentes oficiales informaron que el caso se trató de un incidente aislado relacionado con un tema personal, descartando cualquier amenaza a la seguridad del vuelo o del aeropuerto.

Tras la intervención y la detención del pasajero por parte de las autoridades competentes, la Terminal A fue reabierta.

Actualmente, el aeropuerto opera con normalidad en todas sus áreas, aunque se informó de la presencia de la Guardia Nacional.

Por su parte al aerolínea indicó que el cambio de ruta y el aterrizaje de emergencia se debió a la conducta disruptiva de un pasajero, sin dar más detalles.

“Volaris informa que el vuelo 3382, que partió de Tijuana rumbo a Veracruz, aterrizó en la ciudad de Monterrey debido a la presencia de un cliente que no acató las indicaciones de seguridad de la tripulación y se comportó de manera disruptiva hacia sus acompañantes y la tripulación”, se lee en el comunicado de la aerolínea.

“De acuerdo con el reporte del capitán se indicó que ningún momento estuvieron en peligro los pasajeros, la tripulación ni la aeoronave. No obstante, siguiendo los protocolos establecidos, al presentarse esta situación, el avión procedió a cambiar su ruta al aeropuerto alterno más cercano”.

La aerolínea confirmó la detención del pasajero, que causó el incidente.

“Al aterrizar en Monterrey, el avión fue atendido con diligencia y prontitud por las autoridades locales y elementos de la Guardia Nacional, mismos que procedieron a la detención del pasajero disruptivo”.

Debido a esta situación, el aeropuerto presentó demoras en el itinerario de algunos vuelos de salida y llegada, principalmente aquellos que se vieron afectados directamente por la emergencia en la Terminal A.

Con información de Vanessa Aguilar y Carlos Enríquez

