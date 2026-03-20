Cierran el Santo Sepulcro en Jerusalén por primera vez en siglos

Por primera vez en siglos, el acceso a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue restringido por autoridades israelíes, en una decisión que ha generado preocupación entre comunidades religiosas y observadores internacionales.

El cierre, implementado desde el pasado 28 de febrero, fue justificado por motivos de seguridad en medio de la escalada del conflicto en la región.

El templo, considerado uno de los sitios más sagrados del cristianismo, permanece sin acceso público en un momento clave del calendario religioso.

Seguridad en medio de ataques y tensiones

El gobierno israelí defendió la medida asegurando que busca proteger a los fieles ante el contexto de ataques en la zona.

“Los sitios sagrados de Jerusalén se mantienen vacíos por una razón: proteger a los fieles”, señalaron autoridades, al tiempo que vincularon la decisión con los recientes ataques con misiles y drones en la región.

Las restricciones también han alcanzado otros lugares de culto en la Ciudad Vieja, en medio de una situación de seguridad cada vez más compleja.

Impacto en celebraciones religiosas

El cierre ocurre en plena Cuaresma y a pocos días de la Semana Santa, una de las fechas más importantes para la fe cristiana, cuando miles de peregrinos suelen acudir a Jerusalén.

Tradicionalmente, el Santo Sepulcro recibe hasta dos millones de visitantes al año, con jornadas que pueden superar las 10 mil personas durante estas celebraciones.

Incluso durante la pandemia de COVID-19, el recinto mantuvo actividades religiosas, lo que subraya el carácter excepcional de la medida actual.

Construido en el siglo IV durante el reinado del emperador Constantino, el Santo Sepulcro ha sobrevivido a invasiones, destrucciones y cambios de poder a lo largo de la historia.

A pesar de haber sido destruido y reconstruido en distintas épocas, el culto cristiano se había mantenido de forma continua, incluso bajo el dominio de distintos imperios y gobiernos.

El templo es administrado por varias denominaciones cristianas, mientras que su acceso ha sido tradicionalmente resguardado por familias musulmanas que custodian las llaves desde hace siglos.

Crecen tensiones en Jerusalén y Cisjordania

El cierre también se da en un contexto de denuncias por restricciones a fieles musulmanes en la mezquita de Al-Aqsa durante el Ramadán, así como por el aumento de la violencia en Cisjordania.

Por su parte, autoridades religiosas cristianas han solicitado que se permita el acceso al templo durante Semana Santa, mientras continúan las negociaciones con el gobierno israelí.

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