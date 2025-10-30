Cerrar X
Internacional

Cierran aeropuerto John F. Kennedy por presunta emergencia aérea

Autoridades estadounidenses informaron que se tiene un retraso de hasta cuatro horas en promedio, por lo que se emitió la alerta por condiciones meteorológicas

  • 30
  • Octubre
    2025

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) alertó sobre el cierre del aeropuerto John F. Kennedy tras recibir un aviso de emergencia aparentemente por tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento.

Los vuelos en tierra fueron detenidos, mientras se busca que el que se encuentra al aire pueda aterrizar. La lluvia registrada en Nueva York es considerada como moderada, con un 90% de probabilidad desde hace al menos tres horas, acompañada de ráfagas de viento de hasta 60 km/h.

Este hecho se reportó en el vuelo 3546 de Frontier Airlines, procedente de San Juan, Puerto Rico. Se informó que la tripulación emitió un Código 7700, indicando una emergencia general.

De acuerdo con Squawk, este código es una señal universal de que hay una emergencia a bordo que requiere asistencia. Aunque no indica un peligro inminente, es una necesidad inmediata.

Esto puede incluir fallas de motor, problemas eléctricos, despresurización o emergencias médicas graves. 

G4hha3OXUAAWV4i.jpg

En redes sociales, el Control de Alertas del Tráfico Aéreo informó que el retraso en tierra del aeropuerto cuenta con un retraso de 4 horas y 10 minutos de promedio.

 

- Nota en desarrollo -


Comentarios

