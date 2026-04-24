Arrasa tornado con viviendas en Oklahoma; cierran carreteras

Un tornado causó daños significativos en el estado de Oklahoma, tras impactar la ciudad de Enid y comunidades cercanas. El fenómeno arrancó techos, derribó postes de electricidad y redujo viviendas a escombros, lo que activó una rápida movilización de equipos de emergencia en la zona.

De acuerdo con autoridades locales, una de las áreas más afectadas fue el vecindario Gray Ridge, donde varias viviendas quedaron destruidas tras su paso. Videos difundidos en redes mostraron una columna de aire girando a gran velocidad y tocando tierra, así como estructuras completamente colapsadas.

¿Hubo víctimas tras el paso del tornado?

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. La policía del condado de Garfield informó que solo se registraron personas con heridas leves.

Sin embargo, algunos residentes quedaron atrapados entre los escombros y tuvieron que ser rescatados por los cuerpos de emergencia que acudieron a la zona en cuestión de minutos.

¿Cómo respondieron las autoridades?

Elementos del Departamento de Bomberos de Enid y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma realizaron labores de búsqueda en viviendas afectadas.

El alcalde David Mason señaló que la respuesta fue inmediata y destacó la colaboración de la comunidad, con empresas y ciudadanos que ofrecieron apoyo, equipo y suministros para atender la emergencia.

Persisten condiciones de riesgo por tormentas

El Sistema Meteorológico Nacional advirtió que podrían registrarse más tormentas en el centro-sur y sureste de Oklahoma, con posibilidad de actividad eléctrica severa durante el fin de semana. Las autoridades mantienen vigilancia ante nuevas condiciones adversas.

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