Tamaulipas

Padres cierran secundaria en Victoria por inseguridad

Familias denuncian que alumnos ingresan navajas al plantel y exigen protocolos de seguridad; autoridades educativas ya atienden la protesta

  • Marzo
    2026

Padres de familia de la Escuela Secundaria General Número 2 profesor Arquímedes Caballero Caballero de Ciudad Victoria, cerraron esta madrugada con cadena y candado del plantel educativo madrugada, en protesta a una serie de regularidades que se están presentando desde hace algunos meses principalmente porque algunos estudiantes están ingresando armas punzocortantes al interior del plantel como navajas que ponen en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil

Karina Castañón, presidenta de la Sociedad de padres de familia, expuso que la situaciones grave:  “No existen protocolos de seguridad y nuestros hijos están en riesgo, estamos solicitando la intervención de las autoridades educativas del Estado para que se realice una revisión institucional de lo que está ocurriendo en esta escuela”, señaló. 

Fueron muy claro en sus peticiones, aseguraron que no están para confrontar a nadie. 

Están para defender el derecho de sus hijos e hijas a estudiar en un ambiente seguro por ello como madres y padres de familia, solicitan que se investiguen los hechos denunciados dentro de la escuela, que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes, que las autoridades educativas actúen con transparencia y responsabilidad frente a esta situación. 

“La educación de nuestros hijos es uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad. Por eso creemos que garantizar escuelas seguras debe de ser una prioridad para todos, en que las autoridades escucharán la preocupación legítima de las familias y tomarán las medidas necesarias para proteger a la comunidad estudiantil”, señalaron los padres inconformes. 

En el sitio se encuentran autoridades de la Secretaría de educación, atendiendo las demandas de los padres de familia y aseguraron que por instrucciones del secretario de Educación Miguel Valdez García, se atenderán todas las demandas y se implementarán medidas para garantizar la seguridad dentro del plantel. 

Cabe señalar que ya existen varias denuncias interpuestas ante la fiscalía general de justicia por agresiones y amenazas al interior de esta escuela secundaria General Núm. 2, “Arquímedes Caballero Caballero”

Jorge Luis Vázquez Director de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, informó que el director de la secundaria de nombre Rodolfo y la subdirectora Ana Bertha, tienen 14 y 19 días con licencia médica, por lo tanto no existe un responsable en la institución.


