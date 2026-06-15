Condenan al hijo de la princesa heredera de Noruega por violación
Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por otras razones, no pudieron sostenerse entre 2018 y 2024
- 15
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Junio
2026
Autoridades condenaron este lunes al hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a cuatro años de prisión, luego de ser declarado culpable de violación.
Marius Borg Høiby, fue encontrado culpable de dos de los cuatro cargos estipulados en su contra y absuelto del resto.
Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por otras razones, no pudieron sostenerse entre 2018 y 2024.
Aunque el hijo de la princesa negó en diversas ocasiones dichas acusaciones, admitió delitos menores como agresión, delitos relacionados con drogas y violaciones de una orden de alejamiento. Sin embargo, fue el 2 de febrero de este año cuando se le dio prisión preventiva.
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Este caso generó una intensa atención internacional debido a la conexión de Høiby con la familia real. Aunque no tiene título real ni funciones oficiales, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit y del príncipe heredero Haakon, quien es heredero al trono de Noruega.
El interés se ha intensificado en los últimos días a medida que la salud de Mette-Marit se ha deteriorado, debido a que padece fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante de pulmón.
El juicio también se ha desarrollado en medio de un renovado escrutinio sobre la familia real tras revelaciones acerca de los contactos pasados de Mette-Marit con Jeffrey Epstein.
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