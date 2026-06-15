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Internacional

Condenan al hijo de la princesa heredera de Noruega por violación

Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por otras razones, no pudieron sostenerse entre 2018 y 2024

  • 15
  • Junio
    2026

Autoridades condenaron este lunes al hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, a cuatro años de prisión, luego de ser declarado culpable de violación.

Marius Borg Høiby, fue encontrado culpable de dos de los cuatro cargos estipulados en su contra y absuelto del resto. 

Høiby fue acusado de agredir sexualmente a cuatro mujeres que estaban dormidas o que, por otras razones, no pudieron sostenerse entre 2018 y 2024.

Aunque el hijo de la princesa negó en diversas ocasiones dichas acusaciones, admitió delitos menores como agresión, delitos relacionados con drogas y violaciones de una orden de alejamiento. Sin embargo, fue el 2 de febrero de este año cuando se le dio prisión preventiva.

Te recomendamos: Dan prisión preventiva a hijo de princesa Mette-Marit de Noruega

Este caso generó una intensa atención internacional debido a la conexión de Høiby con la familia real. Aunque no tiene título real ni funciones oficiales, es hijo de la princesa heredera Mette-Marit y del príncipe heredero Haakon, quien es heredero al trono de Noruega.

El interés se ha intensificado en los últimos días a medida que la salud de Mette-Marit se ha deteriorado, debido a que padece fibrosis pulmonar y está a la espera de un trasplante de pulmón.

El juicio también se ha desarrollado en medio de un renovado escrutinio sobre la familia real tras revelaciones acerca de los contactos pasados ​​de Mette-Marit con Jeffrey Epstein.


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