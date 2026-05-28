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Internacional

Condenan militar acusado junto Raúl Castro por fraude migratorio

La acusación incluyó cargos por asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores

  • 28
  • Mayo
    2026

Un piloto cubano que fue imputado la semana pasada junto con el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos aviones de la organización "Hermanos al rescate" fue condenado a siete meses de prisión en Estados Unidos.

La condena contra Raúl González-Pardo Rodríguez llega una semana después de que se declarara culpable por fraude para obtener el visado.

El piloto se encontraba en una prisión de Florida, por lo que se espera que salga de la cárcel antes de que se cumpla ese plazo.

González-Pardo Rodríguez es uno de los cinco militares a los que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos imputó la semana pasada junto con Raúl Castro.

Acusación incluye cargos por asesinato, conspiración y destrucción de aeronaves

La acusación incluyó cargos por asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por la muerte de cuatro aviadores de esa organización.

Las víctimas fueron identificadas como tres ciudadanos de Estados Unidos y otro residente legal.

A diferencia de Raúl Castro, González-Pardo Rodríguez se encontraba en Estados Unidos en el momento de la imputación. 

Blanche afirma que Castro comparecerá por su propia voluntad

La semana pasada, el fiscal general interino Todd Blanche, aseguró que Castro comparecería ante la Justicia "por su propia voluntad u otra forma", aunque evadió responder si Washington planea una operación en Cuba como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero para capturar al entonces gobernante Nicolás Maduro.

Según Cuba, el ataque tuvo lugar en aguas jurisdiccionales de Cuba, en legítima defensa y después de más de una decena de alertas, por lo que no violó el derecho internacional. Sin embargo, organismos internacionales rechazan esta postura, afirmando que las aeronaves fueron derribadas en el espacio aéreo internacional.


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