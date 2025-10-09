Condenan al único acusado del caso Gisele Pelicot

El Tribunal de Apelación de Nimes condenó a 10 de prisión por el abuso sexual cometido contra Gisèle Pelicot, luego de que su propio esposo la drogó la noche del 28 al 29 de junio de 2019.

La corte endureció la condena que obtuvo en primaria instancia este hombre de 44 años, el único que recurrió la sentencia en la que también fueron declararon culpables a 50 hombres más por agresión sexual y violación bajo sumisión química.

La decisión fue tomada en apenas tres minutos por un jurado popular formado por nueve miembros, cinco hombres y cuatro mujeres, además de dos magistrados profesionales y el presidente, Christian Pasta.

La defensa del acusado reclamó clemencia alegando que su cliente estaba completamente manipulado por el exmarido de la víctima y cerebro del plan, Dominique Pelicot, y que por eso no pudo ser responsable de sus actos.

Luego de presentar su alegato, la defensa de Gisèle pidió al jurado que el beneficio de la duda al presentar al menos 14 videos para probar la responsabilidad del violador.

La mujer fue anestesiada por los ansiolíticos que le daba a escondidas su ex marido, donde al menos 51 hombres se aprovecharon de la situación.

Los centenares de violaciones que sufrió la víctima de 2011 a 2020 le han dejado secuelas de por vida.

Está pendiente de conocer si padece cáncer como consecuencia de las enfermedades de transmisión sexual que contrajo.

Comentarios