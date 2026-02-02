Podcast
Internacional

Dan prisión preventiva a hijo de princesa Mette-Marit de Noruega

El joven de 29 años acumuló acusaciones relacionadas con 38 delitos, incluido agresiones, amenazas y violaciones contra sus exparejas

  02
  Febrero
    2026

El tribunal de primera instancia del juzgado de Oslo dictó este lunes, prisión preventiva al hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, por su presunta responsabilidad en casos de violación y agresiones.

Marius Borg Høiby fue detenido por amenazar con un cuchillo a una persona, además de agredirla corporalmente y quebrantar una orden de alejamiento a favor de la víctima.

"El tribunal considera que hay causa probable para la sospecha en los tres puntos. Es más probable que el imputado sea culpable que no culpable", señaló la orden.

¿Porqué Marius Borg Høiby es acusado?

Høiby, de 29 años, ha sido acusado de 38 delitos, entre los que se destacan, cuatro casos de violaciones a distintas parejas mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria; y otros de agresiones, amenazas, drogas, daños, alteración del orden público y de tráfico.

"Se trata de actos muy graves que pueden dejar huella y destruir vidas. La pena máxima para los delitos mencionados en la acusación es de cárcel de hasta diez años", dijo el pasado 18 de agosto el fiscal Sturla Henriksbø

En tanto, el joven admitió tener problemas con el alcohol y otras drogas además de padecer problemas psíquicos.

El hijo de la princesa había sido detenido en por lo menos tres ocasiones, una de ellas por protagonizar un incidente en el apartamento de una expareja.


