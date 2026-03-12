Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia

Autoridades condenaron a 19 personas por el atentado registrado en 2024 dentro un sala de conciertos de Moscú que dejó a 149 personas sin vida y más de 600 heridos en Rusia.

Los sentenciados se identificaron como miembros de un grupo Estado Islámico perpetraron el 22 de marzo de 2024 en el auditorio Crocus City Hall.

The beginning of evacuation in the Crocus City Hall hall was caught on video pic.twitter.com/NGdAJKgTAM — NEXTA (@nexta_tv) March 22, 2024

Según las investigaciones, cuatro hombres armados, identificados como ciudadanos de Tayikistán, dispararon contra los asistentes a un espectáculo de una popular banda de rock para después incendiar el lugar.

¿Cuáles fueron las condenas establecidas para los responsables?

De acuerdo con el tribunal de Moscú, cada uno de los responsables recibieron largas condenas de prisión:

15 recibieron cadena perpetua

Tres recibieron 19 años y 11 meses de cárcel

Uno recibió 22 años y seis meses de cárcel

Entre los juzgados junto a ellos figuraban tres hombres que vendieron a los presuntos atacantes un automóvil, un hombre al que le alquilaron un apartamento y otras 10 personas acusadas de vínculos terroristas, según un sitio independiente ruso de noticias.

El juicio comenzó en agosto de 2025 en un tribunal militar a puerta cerrada, ante las preocupaciones de seguridad. Al menos tres jueces del tribunal militar presidieron la vista.

Ante esto, el presidente Vladímir Putin afirmó que Ucrania tuvo un papel en el ataque. Sin embargo, Kiev ha negado enérgicamente cualquier implicación.

El Comité de Investigación, el principal organismo de Rusia para investigaciones penales, ha señalado que el ataque fue “planificado y ejecutado en interés de la actual dirigencia de Ucrania con el fin de desestabilizar la situación política en nuestro país”.

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