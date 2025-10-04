Cerrar X
Condenan caza de cocodrilos para uso medicinal en Jamaica

Especialistas afirmaron que la muerte de dichos ejemplares provocarían un impacto negativo al ecosistema ubicado al sur de Jamaica

La Agencia Nacional de Medio Ambiente y Planificación de Jamaica condenó la muerte de varios cocodrilos que fueron utilizados para el consumo humano como medio curativo.

De acuerdo con el organismo, se reportó la matanza de un par de cocodrilos a finales del pasado mes de septiembre en el distrito de Saint Catherine.

El biológo y oficial ambiental, Leighton Mamdeen afirmó que no existe algún estudio que sustente dicha afirmación.

"Seguimos escuchando reportes de personas consumiendo la carne de cocodrilo, porque supuestamente contiene beneficios de salud, como que su cola actúa como un afrodisiaco. No existe evidencia científica que apoye esto. Es falso", aseguró el especialista.

Según la Ley de Protección de Animales Salvajes de Jamaica, en el país es ilegal, capturar o hacerle daños a los cocodrilos.

Autoridades impusieron una multa de un poco más de 18,00 dólares o tres años de prisión a quién se encuentre dañando algún ejemplar.


