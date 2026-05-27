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Condenan asistente de Matthew Perry a tres años por su muerte

Perry había contratado a Iwamasa en 2022, y le pagaba $150,000 dólares al año para vivir en su casa de Los Ángeles y actuar como su asistente

  • 27
  • Mayo
    2026

Autoridades condenaron a tres años y cinco meses de prisión al asistente personal de Matthew Perry, debido a que tuvo un papel central en la adicción a la ketamina del actor.

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia este miércoles contra Kenneth Iwamasa, de 60 años, quien le inyectó la dosis que provocó la muerte del personaje de "Friends".

De acuerdo con medios, esta fue la quinta y última sentencia en la investigación, por lo que el proceso judicial de dos años y medio que siguieron a la muerte de Perry.

Iwamasa estuvo al lado de Perry durante los últimos días de su vida, actuando como facilitador del actor, mensajero de drogas y médico de facto. 

Iwamasa fue la primera persona en llegar a un acuerdo con las autoridades

Fue la primera persona en llegar a un acuerdo con los fiscales: se declaró culpable en agosto de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte, y se convirtió en su testigo más importante.

Familiares de Perry dejaron claro que no hay nadie a quien culpen más por su muerte que a Iwamasa, un amigo de muchos años de quien pensaban que ayudaría al actor a mantener la sobriedad, pero que en cambio consintió los peores impulsos de un adicto de toda la vida.

“Mathew confiaba en Kenny. Nosotros confiábamos en Kenny. El trabajo más importante de Kenny era ser el compañero y guardián de mi hijo en su lucha contra la adicción. Confiamos en un hombre sin conciencia, y mi hijo pagó el precio”, resaltó la madre de Perry.

Matthew Perry le pagaba alrededor de $150,000 dólares al año

Perry había contratado a Iwamasa en 2022, y le pagaba $150,000 dólares al año para vivir en su casa de Los Ángeles y actuar como su asistente.

El actor había estado tomando legalmente la ketamina, un anestésico quirúrgico, para la depresión, un uso heterodoxo pero cada vez más común. Con el tiempo quería más de lo que su médico estaba dispuesto a darle.

Según el acuerdo de culpabilidad de Iwamasa, compró ketamina fuera de registro a otro médico, Salvador Plasencia, quien le enseñó cómo inyectarla. Plasencia fue condenado a dos años y medio de prisión en julio

En los últimos días de la vida de Perry, Iwamasa le inyectaba de seis a ocho veces al día.

 


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