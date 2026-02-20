Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26051492886987_30cdd0e556
Internacional

Condenan a montañista por muerte de su novia en la Grossglockner

El juez sostuvo que la mujer probablemente habría sobrevivido si se hubieran tomado medidas distintas, como realizar una llamada de emergencia

  • 20
  • Febrero
    2026

Un tribunal regional de Innsbruck condenó a un hombre de 37 años por homicidio involuntario por negligencia grave tras la muerte de su novia durante una escalada al Grossglockner, la montaña más alta de Austria. La mujer, de 33 años, murió congelada a pocos metros de la cumbre en enero de 2025.

El acusado recibió una condena suspendida de cinco meses y una multa de 9,600 euros (11,300 dólares). La sentencia fue dictada después de un juicio de un día. El tribunal no reveló su identidad conforme a las normas de privacidad vigentes en el país.

¿Qué ocurrió durante la escalada al Grossglockner?

La pareja emprendió el ascenso al Grossglockner, ubicado en el oeste de Austria, cuya cumbre alcanza los 3,798 metros de altitud. De acuerdo con la fiscalía, la mujer falleció a unos 50 metros por debajo de la cima luego de que el hombre continuara el trayecto sin ella.

Los fiscales sostuvieron que la decisión de seguir adelante en condiciones adversas resultó determinante. La acusación consideró que el acusado incurrió en una evaluación incorrecta del riesgo en alta montaña y no tomó medidas oportunas para evitar el desenlace.

Durante el proceso judicial, el hombre se declaró no culpable. Argumentó que ambos planificaron la expedición juntos y que las decisiones fueron consensuadas. También indicó que no contaba con formación alpina formal y que el nivel técnico de su novia no era muy inferior al suyo.

El análisis del tribunal sobre la responsabilidad

El juez Norbert Hofer señaló que el acusado evaluó mal la situación, pero descartó que hubiera existido abandono deliberado. En su resolución, indicó que la diferencia de experiencia entre ambos era significativa y que el hombre no asumió su “responsabilidad de liderazgo” en un entorno de riesgo.

“No lo veo como un asesino, no lo veo como un hombre de corazón frío. Lo veo como quien, en última instancia, intentó pedir ayuda y permanecer al lado de su novia”.

El juez sostuvo que la mujer probablemente habría sobrevivido si se hubieran tomado medidas distintas, como realizar una llamada de emergencia antes o suspender el ascenso. La pena impuesta quedó por debajo del máximo previsto por la ley, que contempla hasta tres años de prisión.

Declaraciones del acusado y posibilidad de apelación

Ante el tribunal, el acusado expresó estar “infinitamente arrepentido” por lo ocurrido. Señaló que, cuando un helicóptero policial sobrevoló la zona durante el ascenso, su pareja se encontraba en buen estado y que no pudo explicar el rápido deterioro posterior.

Según su testimonio, descendió para buscar ayuda tras consultarlo con ella. La defensa insistió en que las decisiones fueron compartidas y que no existió intención de poner en peligro a la víctima.

El veredicto aún puede ser apelado. El caso ha generado debate en Austria sobre la responsabilidad individual en actividades de alto riesgo y la obligación de liderazgo cuando existen diferencias de experiencia en expediciones de montaña.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_pablo_lyle_99820e4c5b
Pablo Lyle evitaría multa de $5 mdd previo a salir de prisión
Formato_Portada_EH_2024_08_24_T091715_237_59eea1ca49
Fiscalía italiana investiga naufragio de yate en Sicilia
submarino_muerte_0bd586b027
Tripulación del submarino Titán experimentó ‘terror’
publicidad

Últimas Noticias

miguel_floress_e42abcc6fc
Mejor movilidad también se construye con seguridad: Miguel Flores
H_Ai_Haq_D_Xo_AEB_Fe_Z_3ca0d6ae30
¡Lo trae domado! Rayados suma 10 partidos sin perder ante Pumas
5f98d05c_7af4_4714_a66e_f53b14fcce51_36549fee8e
Da Sheinbaum banderazo a Hospital Regional del IMSS en Saltillo
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_19_at_8_32_45_PM_550177212c
Anuncian cambios de sentido en calles del centro de Guadalupe
H_Bjtfa_Ua8_AA_Lv_GP_d670822255
Se reúne Sheinbaum con directivos de venta de GE Vernova y Xignux
Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
'¡Aguas con el agua!’: Conagua advierte baja de lluvias en NL
publicidad
×