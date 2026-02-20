Condenan a montañista por muerte de su novia en la Grossglockner

Un tribunal regional de Innsbruck condenó a un hombre de 37 años por homicidio involuntario por negligencia grave tras la muerte de su novia durante una escalada al Grossglockner, la montaña más alta de Austria. La mujer, de 33 años, murió congelada a pocos metros de la cumbre en enero de 2025.

El acusado recibió una condena suspendida de cinco meses y una multa de 9,600 euros (11,300 dólares). La sentencia fue dictada después de un juicio de un día. El tribunal no reveló su identidad conforme a las normas de privacidad vigentes en el país.

¿Qué ocurrió durante la escalada al Grossglockner?

La pareja emprendió el ascenso al Grossglockner, ubicado en el oeste de Austria, cuya cumbre alcanza los 3,798 metros de altitud. De acuerdo con la fiscalía, la mujer falleció a unos 50 metros por debajo de la cima luego de que el hombre continuara el trayecto sin ella.

Los fiscales sostuvieron que la decisión de seguir adelante en condiciones adversas resultó determinante. La acusación consideró que el acusado incurrió en una evaluación incorrecta del riesgo en alta montaña y no tomó medidas oportunas para evitar el desenlace.

Durante el proceso judicial, el hombre se declaró no culpable. Argumentó que ambos planificaron la expedición juntos y que las decisiones fueron consensuadas. También indicó que no contaba con formación alpina formal y que el nivel técnico de su novia no era muy inferior al suyo.

El análisis del tribunal sobre la responsabilidad

El juez Norbert Hofer señaló que el acusado evaluó mal la situación, pero descartó que hubiera existido abandono deliberado. En su resolución, indicó que la diferencia de experiencia entre ambos era significativa y que el hombre no asumió su “responsabilidad de liderazgo” en un entorno de riesgo.

“No lo veo como un asesino, no lo veo como un hombre de corazón frío. Lo veo como quien, en última instancia, intentó pedir ayuda y permanecer al lado de su novia”.

El juez sostuvo que la mujer probablemente habría sobrevivido si se hubieran tomado medidas distintas, como realizar una llamada de emergencia antes o suspender el ascenso. La pena impuesta quedó por debajo del máximo previsto por la ley, que contempla hasta tres años de prisión.

Declaraciones del acusado y posibilidad de apelación

Ante el tribunal, el acusado expresó estar “infinitamente arrepentido” por lo ocurrido. Señaló que, cuando un helicóptero policial sobrevoló la zona durante el ascenso, su pareja se encontraba en buen estado y que no pudo explicar el rápido deterioro posterior.

Según su testimonio, descendió para buscar ayuda tras consultarlo con ella. La defensa insistió en que las decisiones fueron compartidas y que no existió intención de poner en peligro a la víctima.

El veredicto aún puede ser apelado. El caso ha generado debate en Austria sobre la responsabilidad individual en actividades de alto riesgo y la obligación de liderazgo cuando existen diferencias de experiencia en expediciones de montaña.

