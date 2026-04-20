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Confirman reunión con Alto Comisionado de ONU en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum confirmó que el miércoles sostendrá una reunión en Palacio Nacional con Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

  • 20
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo miércoles a las 10:00 horas sostendrá una reunión en Palacio Nacional con Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco de su visita oficial a México.

El encuentro se da luego de la reciente presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), lo que ha colocado nuevamente en la agenda pública el tema de derechos humanos en el país.

“El miércoles vamos a recibir al Alto Comisionado de Naciones Unidas a las 10 de la mañana en Palacio Nacional”, informó la mandataria.

Sheinbaum detalló que la visita del funcionario internacional no se limita únicamente al tema de personas desaparecidas, sino que busca conocer de manera más amplia el funcionamiento del sistema de derechos humanos en México.

Indicó que, previo a este encuentro, Volker Türk ha sostenido reuniones con autoridades y organizaciones civiles, como parte de su agenda en territorio nacional.

“Él ha estado reuniéndose con distintas organizaciones y autoridades; viene a conocer el sistema de derechos humanos en México, no solamente el tema de desapariciones”, explicó.

Presentarán información sobre desapariciones

La jefa del Ejecutivo adelantó que durante la reunión se presentará un documento relacionado con la problemática de desapariciones en el país, así como el funcionamiento institucional para atender estos casos.

Sin embargo, aclaró que no necesariamente se trata de un informe formal, sino de un documento explicativo sobre las acciones y mecanismos existentes.

“Se va a presentar un documento sobre el tema de desapariciones y cómo funciona el sistema en México, aunque no necesariamente es un informe formal”, puntualizó.

Cabe señalar que dicho encuentro con el Alto Comisionado de la ONU forma parte de una agenda internacional más amplia que la presidenta mantiene en los próximos días, la cual incluye también reuniones en materia comercial en el contexto del T-MEC.

Te puede interesar: Se reunirá Gobierno con representante comercial de EUA por T-MEC

No obstante, Sheinbaum enfatizó que la visita del representante de Naciones Unidas representa un espacio relevante para el diálogo y la revisión del estado de los derechos humanos en el país.


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