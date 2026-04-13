Confirman primera conversación de paz entre Israel y Líbano

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, confirmó que este martes se llevarán a cabo en Washington las primeras conversaciones de paz entre Líbano e Israel a través de sus embajadores y con el mismo Rubio como mediador.

El secretario se unirá a la reunión en la capital estadounidense, de acuerdo con un funcionario del Departamento de Estado citado bajo anonimato en un reporte de la cadena ABC.

El encuentro entre los embajadores del Líbano e Israel será el primero de un proceso con el que Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes.

Mientras tanto, el líder del grupo extremista Hezbollah, Naim Qassem, denunció este lunes que las inminentes negociaciones directas entre el Líbano e Israel equivalen a "rendirse", y advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, de que ponerse en contra de su movimiento va en beneficio de Israel.

La delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbollah, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano, por lo que Qassem consideró las conversaciones como una "humillación" y una medida en detrimento del Gobierno y el pueblo libanés.

El alto el fuego en Líbano no forma parte de la tregua de dos semanas acordada entre Estados Unidos e Irán la semana pasada; este punto ha complicado las negociaciones para un acuerdo definitivo.

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