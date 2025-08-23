Cerrar X
Internacional

Corea del Norte acusa a Seúl de provocación en la frontera

Corea del Norte acusó este sábado a Seúl de cometer "actos provocativos peligrosos" después de que soldados surcoreanos efectuaran disparos de advertencia

Corea del Norte acusó este sábado a Seúl de cometer "actos provocativos peligrosos" después de que soldados surcoreanos efectuaran disparos de advertencia ante efectivos norcoreanos que instalaban barreras a lo largo de su tensa frontera.

Ko Jong Chol, súbdito del Estado Mayor General del Ejército Popular de Corea del Norte, señaló que los disparos de advertencia del martes coincidieron con los ejercicios militares conjuntos de verano de Corea del Sur y Estados Unidos, y acusó al gobierno surcoreano de intentar aumentar las tensiones deliberadamente.

Poco después de la declaración de Ko, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur confirmó que había efectuado disparos de advertencia el martes por la tarde a soldados norcoreanos, los cuales cruzaron brevemente la línea de demarcación militar en la región central de la frontera mientras realizaban trabajos de construcción no especificados. El ejército surcoreano indicó que los soldados regresaron al territorio norcoreano sin incidentes y que Pyongyang no devolvió el fuego.

En meses recientes, el ejército de Corea del Sur ha utilizado ocasionalmente advertencias por altavoz y disparos de admonición para repeler a soldados norcoreanos que cruzan la línea de demarcación militar. En gran medida, los incidentes fueron considerados accidentales, ya que las fuerzas norcoreanas construyen barreras antitanque, plantan minas y realizan otros trabajos para reforzar las defensas fronterizas en medio de tensiones crecientes.

Ko señaló que los soldados norcoreanos estaban llevando a cabo una “obra de edificación de barrera duradera” para “bloquear perpetuamente la frontera sur colindada con la República de Corea”, cuando Seúl respondió con una advertencia de audio y disparos de admonición. Ko señaló que Pyongyang les había informado a las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur sobre sus aviones para el trabajo fronterizo el 25 de junio y el 18 de julio, con el fin de prevenir enfrentamientos accidentales.

"Como comandante encargado del control, guardia y seguridad de la frontera sureña, urjo fuertemente (al gobierno surcoreano) el cese inmediato de los actos provocativos encaminados a malemplear como un pretexto de la agravación de la tensión la obra indispensable para la defensa de la soberanía nacional", declaró Ko en un comunicado.

La animosidad entre las Coreas está elevada ahora, ya que el dirigente norcoreano Kim Jong Un continúa exhibiendo sus capacidades nucleares militares y alineándose con Rusia en la guerra del presidente Vladímir Putin contra Ucrania .

El año pasado, Kim —que citó la expansión de los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos, y las políticas de línea dura del anterior gobierno conservador de Seúl— declaró que Corea del Norte estaba abandonando sus objetivos de largos datos de una unificación pacífica de las Coreas, y ordenó la reescritura de la Constitución norcoreana para marcar a Corea del Sur como un enemigo permanente.

Hasta ahora el gobierno de Kim ha rechazado las aperturas diplomáticas del nuevo presidente liberal de Seúl, Lee Jae Myung, quien la semana pasada manifestó que Seúl procuraría restablecer un acuerdo militar intercoreano de 2018 destinado a reducir las tensiones fronterizas, a la vez que instó a Pyongyang a corresponsal reconstruyendo la confianza y reanudando el diálogo.


