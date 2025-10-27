Critica Trump prueba nuclear rusa; exige a Putin acabar la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente la reciente prueba de un misil de crucero de largo alcance con propulsión nuclear realizada por Rusia, calificándola de “inapropiada” y pidiendo al presidente Vladímir Putin centrarse en poner fin a la guerra en Ucrania, que está por cumplir cuatro años.

“No creo que sea apropiado, una guerra que debería haber durado una semana ya casi cumple cuatro años. Esto es lo que debería hacer (Putin), en lugar de probar misiles", afirmó Trump a los periodistas a bordo del Air Force One rumbo a Japón.

El mandatario estadounidense también advirtió sobre el poderío nuclear de su país y mencionó la presencia de un submarino nuclear estadounidense frente a las costas rusas.

“Tenemos el mejor submarino nuclear del mundo, justo frente a sus costas. Así que, bueno, no tiene que recorrer ocho mil millas (unos 12 mil 800 kilómetros)”, señaló en referencia al rango del misil ruso.

Añadió que Estados Unidos no está jugando con Rusia y recordó que su país “prueba misiles constantemente”.

Consultado sobre posibles nuevas sanciones contra Moscú por sus desarrollos armamentísticos, el presidente respondió: “Ya lo descubrirán”.

Rusia presume su misil nuclear Burevéstnik

Las declaraciones de Trump se producen después de que Moscú anunciara el éxito del misil Burevéstnik, un arma que, según el Estado Mayor ruso, recorrió 14 mil kilómetros durante casi 15 horas de vuelo, sin alcanzar su límite operativo.

El propio Putin reveló en 2023 los primeros ensayos exitosos del controvertido sistema, que ha tenido múltiples fallos en el pasado.

🇷🇺💥 🚀 "Nadie más en el mundo tiene algo así": ¿Qué se sabe del misil más poderoso del mundo, el Burevestnik?



El presidente ruso anunció la finalización de las pruebas finales del misil de crucero Burevestnik, que está equipado con un sistema de propulsión nuclear y no tiene… pic.twitter.com/IVUIejVBVc — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 26, 2025

Rusia decidió continuar su desarrollo tras la salida de Estados Unidos del tratado antimisiles de 1972, decisión tomada por Washington en 2001.

Putin afirmó recientemente que el Burevéstnik ha completado “los ensayos finales”, lo que supone un nuevo desafío en el equilibrio nuclear global.

