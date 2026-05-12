Trump rechaza ayuda de la OTAN ante conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que su país no requiere el apoyo de la OTAN para enfrentar a Irán, al sostener que Washington ya ha logrado imponerse militarmente en el conflicto.

Desde la Casa Blanca, antes de viajar a Pekín para reunirse con el mandatario chino Xi Jinping, Trump expresó su inconformidad con el papel de la alianza atlántica durante la guerra.

“La OTAN me decepcionó profundamente. No estuvo presente cuando la necesitamos. No necesitamos a la OTAN, pero si la necesitáramos, simplemente no estarían ahí”, declaró ante reporteros.

Críticas a aliados y decisiones unilaterales

El mandatario reiteró que Estados Unidos no solicitará apoyo de sus socios para enfrentar a Irán y aseguró que su país logrará la victoria “por la vía pacífica o de cualquier otro modo”.

Trump ha cuestionado en diversas ocasiones a los países miembros de la OTAN por no respaldar la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Washington e Israel contra territorio iraní, operación que, según sus críticos, se lanzó sin consultar previamente a los aliados.

En respuesta a declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, quien consideró que Estados Unidos fue “humillado” por Irán en las negociaciones, Trump ordenó el retiro de unos 5,000 militares estadounidenses estacionados en Alemania, cifra que podría incrementarse.

Asimismo, el presidente estadounidense ha reprochado a España por no autorizar el uso de las bases de Morón y Rota en operaciones militares, e incluso ha amenazado con medidas económicas como la suspensión del comercio y la imposición de un embargo.

En medio de este escenario, Trump reiteró que no tiene urgencia por alcanzar un acuerdo de paz con Teherán si este no cumple con los objetivos de su administración.

Argumentó que el bloqueo naval impuesto sobre las costas iraníes otorga ventaja estratégica a Estados Unidos en las negociaciones.

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