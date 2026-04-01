Trump critica a Europa por no unise a la guerra contra Irán

Donald Trump ha arremetido contra los países europeos que se negaron a unirse a su guerra contra Irán, mencionando específicamente al Reino Unido y a Francia, en un contexto de deterioro de las relaciones transatlánticas debido al creciente conflicto que ha causado estragos en la economía mundial.

En su página web Truth Social, el presidente estadounidense instó a los gobiernos preocupados por los precios del combustible a "conseguir su propio petróleo" por la fuerza en el Golfo, comentarios que provocaron un aumento aún mayor de los precios del petróleo.

En una señal tentativa de una reacción europea más proactiva a la guerra, el martes se reveló que Francia había impedido que aviones israelíes sobrevolaran su espacio aéreo con armas, mientras que Italia denegó el permiso de última hora para que bombarderos estadounidenses aterrizaran en Sicilia.

España ya ha negado a Estados Unidos el uso de sus bases y espacio aéreo para la guerra, y el martes el ministro de Defensa de Madrid declaró que el país no aceptaría "lecciones de nadie". El Reino Unido, por su parte, ha permitido a Estados Unidos el uso de sus bases para una guerra que su gobierno considera ilegal , pero aun así ha recibido una reprimenda pública de Trump .

En sus publicaciones del martes, Trump dijo que "todos esos países que no pueden obtener combustible para aviones debido al estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán", deberían comprar petróleo estadounidense en su lugar.

Sugirió que también deberían “armar valor, ir al estrecho y simplemente tomarlo”. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, reiteró el llamamiento, afirmando que hay países que “deberían estar preparados para tomar la iniciativa en esta vía marítima crucial”.

“Que yo sepa, se supone que existe una poderosa y temible Marina Real que también podría estar preparada para hacer cosas así”, dijo Hegseth, refiriéndose al Reino Unido durante una conferencia de prensa el martes por la mañana.

Los planes para controlar el estrecho de Ormuz por la fuerza se consideran en general de alto riesgo y poco realistas , y los países europeos llevan años trabajando en planes para comprar más petróleo estadounidense.

En otra publicación, Trump criticó a Francia porque “no permitía que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran territorio francés”, y escribió que el país había sido “MUY POCO COLABORATIVO”. La oficina del presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró “sorprendida” por el tuit de Trump, y afirmó que París “no ha cambiado su postura desde el primer día” de la guerra.

La frustración mundial por las consecuencias económicas va en aumento. El primer ministro irlandés, Micheál Martin, declaró el martes que la crisis del suministro de petróleo provocada por el ataque estadounidense-israelí contra Irán fue "probablemente la peor de la historia".

Con el precio medio de la gasolina en Estados Unidos superando los 4 dólares por galón por primera vez en cuatro años, Trump se enfrenta ahora también a la posibilidad de una reacción interna adversa a un conflicto de un mes que no puede terminar con violencia, amenazas o halagos.

Si bien Washington ha afirmado que está negociando con ahínco con Irán para alcanzar un acuerdo, el régimen gobernante de Teherán se ha mostrado tibio, considerando la crisis como una lucha existencial.

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