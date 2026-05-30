Trump critica al papa por su postura en el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar críticas contra el papa León XIV al referirse al conflicto con Irán y a la postura del alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense cuestionó al líder de la Iglesia Católica y defendió nuevamente su posición respecto al programa nuclear iraní.

“Alguien debería explicarle al papa que el alcalde de Chicago es un inútil y que Irán no puede tener un arma nuclear”, escribió Trump.

El mensaje fue acompañado por la difusión de dos publicaciones que Johnson compartió este viernes en su cuenta de X, luego de una visita al Vaticano en la que sostuvo un encuentro con León XIV.

Estas declaraciones reflejan las diferencias que han surgido entre el presidente estadounidense y el pontífice en temas como la migración y la situación en Medio Oriente.

Por su parte, León XIV ha cuestionado públicamente la ofensiva militar impulsada por EUA e Israel en contra de Irán. Mientras que Trump ha defendido la necesidad de impedir que la República Islámica desarrolle armamento nuclear.

En semanas recientes, el mandatario estadounidense aseguró que las posturas del papa podrían representar un riesgo para millones de personas.

“Pone en peligro a muchos católicos y a muchas personas”, afirmó Trump al referirse a León XIV, al considerar que el pontífice sería más flexible respecto a las aspiraciones nucleares iraníes.

También arremete contra alcalde de Chicago

Además del pontífice, Trump aprovechó el mensaje para reiterar sus críticas contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, con quien mantiene una confrontación política desde hace meses.

El presidente ha acusado al gobierno municipal de permitir el aumento de la delincuencia y ha cuestionado la condición de Chicago como ciudad santuario, debido a su negativa a colaborar plenamente con las autoridades federales de inmigración.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado operativos migratorios en distintas ciudades del país y ha advertido en diversas ocasiones sobre la posibilidad de desplegar elementos de la Guardia Nacional en Chicago para reforzar la seguridad.

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