Confirma Sheinbaum que México seguirá enviando ayuda a Cuba

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba, al considerar que la isla atraviesa una situación compleja que requiere apoyo internacional y solidaridad entre naciones.

“Se sigue enviando, se sigue enviando ayuda de todo tipo y vamos a seguir enviando”, declaró.

Explicó que recientemente recibió información sobre la llegada de un nuevo buque con suministros destinados a la población cubana, por lo que reiteró que México mantendrá su respaldo en la medida de sus posibilidades.

“Vamos a seguir enviando el apoyo al pueblo cubano. Ellos tienen algunos otros mecanismos para la compra de combustible y nosotros seguimos apoyando en todo lo que podemos”, señaló.

Sostuvo que la política de apoyo responde a una tradición histórica de solidaridad del pueblo mexicano con otras naciones que enfrentan situaciones adversas.

“Es un asunto de solidaridad. Siempre lo ha hecho el pueblo de México y lo vamos a seguir haciendo porque es un pueblo que lo necesita”, afirmó.

Llegan alimentos y productos básicos a La Habana

Las declaraciones de la titular del Poder Ejecutivo federal ocurren luego de que autoridades cubanas informaran la llegada al puerto de La Habana de un cargamento con 1,700 toneladas de alimentos y artículos de primera necesidad procedentes de México y Belice.

El envío arribó a bordo del buque Asian Katra y fue recibido por la ministra cubana de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, quien supervisó la descarga de los productos destinados a atender necesidades urgentes de la población.

Entre los insumos enviados destacan alimentos básicos como arroz, frijol y aceite, además de productos de higiene personal, materiales de primera necesidad e insumos para distintos programas de asistencia.

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Cuba agradece respaldo mexicano

Tras la llegada del cargamento, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó públicamente su agradecimiento a los gobiernos y pueblos que han respaldado a la isla en medio de la crisis económica y energética que enfrenta.

“Agradecemos el abrazo solidario en tiempos tan difíciles”, escribió el mandatario cubano en sus redes sociales.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también reconoció el apoyo del gobierno mexicano al considerar que la ayuda representa una muestra de cooperación y amistad entre ambos países.

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