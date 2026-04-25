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Internacional

Cuba enfrentará apagones de hasta 39% este sábado

Hasta un 39% del territorio de Cuba quedará sin servicio eléctrico de forma simultánea este sábado durante el horario de mayor demanda

  • 25
  • Abril
    2026

Hasta un 39% del territorio de Cuba quedará sin servicio eléctrico de forma simultánea este sábado durante el horario de mayor demanda, de acuerdo con previsiones de la Unión Eléctrica (UNE).

Para este 25 de abril, la UNE estima una capacidad de generación de 1,925 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3,100 MW, lo que deja un déficit de 1,175 MW.

Esto obligará a realizar cortes programados de hasta 1,205 MW para evitar apagones desordenados, afectando a gran parte del país en las horas pico.

Ligera mejora en medio de la crisis

Durante la última semana, las afectaciones han oscilado entre el 30 % y el 40 %, una mejora respecto al periodo de diciembre a marzo, cuando los cortes superaban el 60 %.

Las autoridades atribuyen esta disminución a la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transportó 100 mil toneladas de crudo a finales de marzo.

También te puede interesar: Cuba enfrentará apagones de hasta 36% este domingo

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, señaló que el combustible refinado derivado de ese envío alcanzará hasta finales del mes.

La crisis energética en la isla responde a problemas estructurales y coyunturales. Por un lado, un sistema eléctrico obsoleto; por otro, la escasez de combustible.

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Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas del país están fuera de servicio por fallas o mantenimiento, afectando una parte clave del sistema.

Además, cerca del 40 % de la generación depende de motores que utilizan diésel y fueloil, pero estos han permanecido inactivos desde enero.

El Gobierno cubano ha señalado que el endurecimiento de restricciones por parte de Estados Unidos ha impactado el suministro de combustibles, lo que ha agravado la crisis.

El restante 20 % de la generación proviene de gas y fuentes renovables, principalmente energía solar, sector que ha recibido impulso reciente con apoyo internacional.

La situación mantiene a Cuba en un escenario de apagones recurrentes, con efectos directos en la vida cotidiana y la actividad económica del país.


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