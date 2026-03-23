Irán amenaza agua de países del Golfo si Trump cumple su amenaza

Irán advirtió que responderá atacando las infraestructuras de energía y agua de los países del Golfo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de lanzar un ataque contra la red eléctrica iraní en un plazo de 48 horas, las cuales se cumplen este lunes cerca de las 18:00 horas, tiempo de Monterrey.

La posibilidad de represalias mutuas dirigidas a infraestructuras civiles podría generar un impacto significativo en los mercados globales al inicio de la semana, además de poner en riesgo la vida de millones de personas en la región, muchas de las cuales dependen casi por completo de plantas desalinizadoras para acceder al agua.

La advertencia de Trump se produjo el sábado, menos de 24 horas después de haber insinuado que Estados Unidos podría estar evaluando una salida al conflicto, mientras fuerzas militares estadounidenses, incluidos marines y embarcaciones de desembarco, se desplazan hacia la región.

Por su parte, el portavoz militar iraní, Ebrahim Zolfaqari, declaró —según medios estatales— que si se ataca la infraestructura energética y de combustible de Irán, el país responderá contra instalaciones energéticas, sistemas tecnológicos y plantas desalinizadoras vinculadas a Estados Unidos y a sus aliados en la región, tal como ya había advertido previamente.

El Golfo Pérsico alberga aproximadamente el 40% de la capacidad de desalinización mundial. Con lluvias mínimas y acuíferos agotados, la región ha invertido más de $100,000 millones de dólares para asegurar su suministro de agua potable.

La dependencia por país varía, pero casi todos se encuentran en un punto crítico totalmente dependiente de estas plantas.

Por ejemplo, en Qatar su dependencia es del 99%, para Kuwait es del 90%, en Bahréin el 90%, para Arabia Saudita la dependencia llega al 70% con su planta Al Jubail (la más grande del mundo), y finalmente para los Emiratos Árabes Unidos el porcentaje llega hasta 80% para ciudades clave como Dubai.

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