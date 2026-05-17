OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este fin de semana la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola causado por ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda y provocó la muerte de al menos 88 personas.

De acuerdo con la declaratoria, esto se da después de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque este último recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los ocho casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Por su parte, dos laboratorios en Uganda confirmaron más casos, incluyendo al menos una defunción. Estos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de "propagación internacional de la enfermedad".

Muestran preocupación por posible transmisión de enfermedad

Ante esto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de transmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales.

Con esto, la OMS afirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control".

OMS recomienda activar mecanismos internacionales para evitar más contagios

Es por ello que recomendó "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia e implicar a la comunidad, -a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos- de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos".

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves.

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