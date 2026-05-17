Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
Internacional

OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos

A pesar de esta declaratoria de salud, la Organización Mundial de Salud se reiteró que el brote aún 'no cumple los criterios de emergencia pandémica'

  • 17
  • Mayo
    2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este fin de semana la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola causado por ébola que afecta a República Democrática del Congo y Uganda y provocó la muerte de al menos 88 personas.

De acuerdo con la declaratoria, esto se da después de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de "emergencia pandémica", aunque este último recalca que el brote aún "no cumple los criterios de emergencia pandémica".

Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los ocho casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo.

Por su parte, dos laboratorios en Uganda confirmaron más casos, incluyendo al menos una defunción. Estos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de "propagación internacional de la enfermedad". 

Muestran preocupación por posible transmisión de enfermedad

Ante esto, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de transmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales.

Con esto, la OMS afirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control".

OMS recomienda activar mecanismos internacionales para evitar más contagios

Es por ello que recomendó "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia e implicar a la comunidad, -a través de los líderes locales, religiosos y tradicionales, así como de los curanderos- de modo que ayuden en la identificación de casos, el rastreo de contactos y la educación sobre los riesgos".

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

oms_afirma_bajo_riesgo_por_hantavirus_pero_toman_precauciones_801a782cf7
OMS afirma bajo riesgo por hantavirus, pero toman precauciones
hantavirus_63276f0ff7
OMS busca frenar alarma en Tenerife por crucero con hantavirus
eua_argentina_oms_6a7609aa7c
OMS pide a EUA y Argentina reconsiderar salida por hantavirus
publicidad

Últimas Noticias

nl_allende_huacicholeo_13_eb27f55859
Decomisan en Allende más de 1.2 millones de litros de huachicol
6ae0ad3f928b44cf2ccfe2a295c3e5fa549a2015_badcaad2d3
Investigan vínculos de atacante con escuela en San Diego
efrain_huiqui_final_f484580cdb
Huiqui se jugaría su futuro con Cruz Azul en la final ante Pumas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_16_at_5_00_42_PM_ce15b4a102
Reynosa vivirá un concierto gratuito para unir a las familias
oms_declara_emergencia_sanitaria_mundial_por_ebola_dbec153141
OMS declara emergencia sanitaria por ébola al sumar 88 muertos
Whats_App_Image_2026_05_18_at_12_24_57_AM_afc6708d4f
Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026
publicidad
×