De la Espriella afirma respetar autonomía de Congreso tras revés

De la Espriella venció en el balotaje presidencial del 21 de junio al oficialista Iván Cepeda con el movimiento de ciudadanos Defensores de la Patria

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Luego de sufrir su primer revés en el Legislativo, el presidente electo Abelardo De La Espriella aseguró este martes que respeta la autonomía del Congreso de Colombia a pesar de no contar con la mayoría garantizada para iniciar con su agenda política.

La mayor parte del Senado votó en contra del candidato conservador Alfredo Deluque, quien buscaba ser el presidente de la cámara alta.

Ante este resultado, De la Espriella afirmó en redes sociales que respeta plenamente la autonomía del Congreso de la República.

"Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas".

Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante… pic.twitter.com/hAaNCm0OyE — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 21, 2026

A través de un video, el presidente electo también mencionó que no se considera como un "político tradicional", por lo que se encuentra a disposición del pueblo colombiano para servir a Colombia con transparencia y con el respeto por las instituciones.

También felicitó a Honorio Henríquez por su elección como presidente del Senado de la República y a Nicolás Barguil por su elección como presidente de la Cámara de Representantes, a quienes les deseo el mayor de los éxitos.

También mencionó que encontrarán puntos de acuerdo para impulsar las iniciativas que necesita Colombia para convertir en realidad "la Patria Milagro".

De la Espriella venció en el balotaje presidencial del 21 de junio al oficialista Iván Cepeda con el movimiento de ciudadanos Defensores de la Patria y rechazando el apoyo explícito de los partidos tradicionales.

El gobierno electo deberá tramitar iniciativas clave como el presupuesto estatal y el plan de desarrollo, donde quedarán consignadas sus principales propuestas, incluida la de construir grandes cárceles al estilo de El Salvador.