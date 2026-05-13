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Internacional

DeSantis defiende Alligator Alcatraz dice que era temporal

Ron DeSantis aseguró que el centro migratorio Alligator Alcatraz siempre fue temporal y afirmó que facilitó 22 mil deportaciones en Florida

  • 13
  • Mayo
    2026

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este miércoles la operación del polémico centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, al asegurar que desde su creación fue concebido como una instalación temporal y que su principal objetivo fue reforzar las deportaciones de migrantes detenidos en el estado.

Sus declaraciones llegan después de reportes que apuntan a un posible cierre del complejo en junio debido a sus elevados costos operativos.

Durante un discurso en Titusville, DeSantis sostuvo que la instalación, ubicada en los Everglades al oeste de Miami, permitió procesar y deportar a aproximadamente 22 mil personas que, según dijo, de otra forma habrían sido liberadas nuevamente en comunidades de Florida.

“El DHS no tenía la habilidad de mantener a estos extranjeros ilegales que estábamos aprehendiendo… pudimos procesar y deportar a 22,000”, declaró.

El mandatario republicano defendió así el proyecto como una herramienta de seguridad pública y una respuesta a limitaciones federales en materia migratoria.

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Reportes apuntan a cierre por altos costos

Aunque DeSantis aseguró no haber recibido notificación oficial del Gobierno federal, no negó directamente la información publicada por The New York Times, que señala que el Departamento de Seguridad Nacional considera el sitio demasiado costoso para mantenerlo.

Lee aquí la nota completa: Florida alista cierre de ‘Alligator Alcatraz’: New York Times

Según ese reporte, el traslado de detenidos comenzaría en junio y el desmantelamiento se realizaría semanas después.

Alligator Alcatraz fue inaugurado en julio de 2025 tras una visita del presidente Donald Trump y se convirtió rápidamente en uno de los emblemas más visibles de la estrategia migratoria impulsada por Florida bajo coordinación con el Gobierno federal.

Pérdidas de $218 millones por cierre de 'Alcatraz de Caimanes'

Su ubicación en una zona pantanosa rodeada de caimanes en los Everglades generó desde el inicio fuertes críticas por parte de activistas, organizaciones migratorias y grupos ambientalistas.

Críticas por impacto ambiental y trato a migrantes

Diversos colectivos han acusado al centro de dañar uno de los ecosistemas más sensibles de Florida, además de denunciar presuntas condiciones de insalubridad y maltrato hacia personas detenidas.

Para sus opositores, el sitio representa una combinación de política de disuasión extrema, daño ambiental y uso simbólico del miedo.

El gobernador insistió en que Florida no construyó infraestructura permanente precisamente porque el plan era utilizar el centro mientras el Gobierno federal fortalecía su propia capacidad operativa.

“No construimos ningún sitio permanente ahí porque sabíamos que iba a ser temporal”, afirmó.

También sugirió que, con mayores recursos federales actuales, Washington podría optar por trasladar operaciones a otras instalaciones.


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