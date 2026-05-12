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Internacional

Florida alista cierre de ‘Alligator Alcatraz’: New York Times

Florida prevé clausurar su centro migratorio en los Everglades por costos millonarios, menos de un año después de su apertura, según The New York Times

  • 12
  • Mayo
    2026

El gobierno de Florida planea cerrar el centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz” debido a sus elevados costos de operación, transcurrido menos de un año desde su inauguración, de acuerdo con información publicada por The New York Times y basada en fuentes federales y estatales.

La instalación, ubicada en la región de los Everglades, comenzó operaciones en julio pasado bajo la administración del presidente Donald Trump y fue presentada como una de las principales apuestas para reforzar la capacidad de detención migratoria en el estado.

Sin embargo, el alto costo financiero y las disputas legales han colocado al centro en una situación insostenible.

Millonario gasto sin reembolso federal

Según el reporte, Florida solicitó al gobierno federal un reembolso de 608 millones de dólares para cubrir la operación del complejo, pero hasta ahora no ha recibido esos recursos.

El mantenimiento del centro requiere aproximadamente un millón de dólares diarios, una cifra que ha generado presión presupuestaria sobre el estado y cuestionamientos sobre la viabilidad del proyecto.

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Funcionarios consultados señalaron que el traslado de los cerca de 1,400 detenidos comenzaría en junio, mientras que el desmantelamiento de las instalaciones ocurriría semanas después.

Demandas por impacto ambiental y condiciones internas

“Alligator Alcatraz” ha sido objeto de múltiples controversias desde su construcción por encontrarse en los Everglades, uno de los ecosistemas más sensibles del sur de Florida.

Organizaciones ambientalistas y defensores de derechos humanos han presentado recursos legales por el impacto ecológico del complejo, así como por denuncias relacionadas con condiciones de insalubridad para los migrantes recluidos.

Su capacidad para albergar hasta 5,000 personas lo convirtió en uno de los centros más grandes del estado, pero también en un símbolo de la política migratoria más estricta impulsada en Florida.

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El gobernador Ron DeSantis aseguró recientemente que el gobierno federal no le ha notificado formalmente el cierre del centro, aunque reconoció que, si deja de recibir migrantes, su clausura sería inevitable.

“Si dejan de enviarnos detenidos, entonces obviamente lo cerraremos”, declaró el mandatario republicano.

Pese a este posible cierre, Florida mantendría otras instalaciones activas, incluido el “Deportation Depot”, ubicado en el norte del estado, que seguiría operando como parte de su estrategia migratoria.


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