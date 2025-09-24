Deja tres muertos ataque armado en centro de ICE en Dallas

Un individuo disparó este miércoles con un rifle desde un techo cercano hacia una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, matando a un detenido e hiriendo a otros dos en una camioneta de transporte antes de quitarse la vida, informaron las autoridades.

El sospechoso fue identificado por un funcionario policial como Joshua Jahn, de 29 años. El funcionario no podía divulgar públicamente los detalles de la investigación y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

Por ahora, se desconoce el motivo exacto del ataque. El jefe del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala encontrada en el lugar de los hechos con las palabras “ANTI-ICE” escritas aparentemente con marcador.

El ataque es el más reciente asesinato público dirigido en Estados Unidos, y ocurre dos semanas después de que el líder conservador Charlie Kirk fuera asesinado por un hombre armado con un rifle desde un techo.

“El tirador disparó indiscriminadamente contra el edificio del ICE, incluyendo a una camioneta en el estacionamiento donde las víctimas fueron baleadas”, indicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Los detenidos que sobrevivieron estaban en condición crítica en un hospital, señaló el DHS, que señaló anteriormente que dos detenidos murieron y uno resultó herido antes de emitir una corrección.

Ningún agente del ICE resultó herido.

'Violencia dirigida'

En una conferencia de prensa, las autoridades dieron pocos detalles sobre el tiroteo y no revelaron los nombres de las víctimas ni del tirador.

El FBI sostuvo durante la conferencia de prensa que investiga el tiroteo como “un acto de violencia dirigida”.

Los policías respondieron a una llamada para asistir a un agente en la autopista North Stemmons Freeway este miércoles alrededor de las 6:40 de la mañana y determinaron que alguien disparó hacia un edificio gubernamental desde un edificio adyacente, señaló el portavoz de la policía de Dallas, Jonathan E. Maner, en un correo electrónico.

Edwin Cardona, un inmigrante de Venezuela, relató que estaba entrando al edificio del ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 a.m. cuando escuchó disparos.

Un agente reunió a las personas que estaban dentro del edificio, las llevó a un área segura y explicó que había un tirador activo en la zona, contó Cardona.

“Tenía miedo por mi familia, porque mi familia estaba afuera. Me sentí terrible porque pensé que algo podría pasarles. Gracias a Dios no”, expresó Cardona. Añadió que su familia fue llevada al interior del edificio y luego se reunieron.

La instalación del ICE está sobre la Interestatal 35 Este, al suroeste de Dallas Love Field, un aeropuerto comercial que sirve al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, y a sólo unas cuadras de hoteles que atienden a viajeros del aeropuerto.

¿Quién es Joshua Jahn?

Horas después del tiroteo, agentes del FBI se reunieron en una vivienda suburbana de Dallas que los registros públicos vinculan con Jahn.

La casa se encuentra en un callejón sin salida bordeado de árboles en un vecindario salpicado de casas de ladrillo de una y dos plantas. La calle estaba bloqueada por un vehículo de la policía de Fairview, pero se podía ver a agentes con chaquetas del FBI en el patio delantero.

Un portavoz del Collin College, con sede en Texas, dijo en un correo electrónico a la AP que un estudiante llamado Joshua Jahn había estudiado allí “en varias ocasiones” entre 2013 y 2018.

Martyna Kowalczyk, directora ejecutiva de Solartime USA, con sede en Texas, dijo en un comunicado por correo electrónico que Jahn había trabajado brevemente para su empresa “hace muchos años y trabajó para nosotros durante menos de unos pocos meses”.

Jahn también condujo a través del país desde Texas a finales de 2017 para trabajar en un empleo de salario mínimo cosechando marihuana durante varios meses, recordó Ryan Sanderson, propietario de una granja de cannabis legal en el estado de Washington.

“Es un joven, a mil millas de casa, que realmente no parecía tener ninguna dirección, viviendo en su coche a una edad tan joven”, dijo Sanderson a la AP. “No recuerdo que fuera tan anormal. No parecía pelear con nadie ni causar problemas. Mantenía la cabeza baja y se concentraba en su trabajo”.

Sanderson dijo que intentó mantener a Jahn más tiempo porque “se sentía mal por él”.

Autoridades llaman a terminar con la violencia política

Poco después del tiroteo y antes de que las autoridades dijeran que al menos una de las víctimas era un detenido, el vicepresidente JD Vance publicó en la red social X que “los ataques obsesivos contra las agencias policiales, particularmente el ICE, deben cesar”.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, continuó en esa dirección, pidiendo el fin de la violencia política.

“A cualquier político que esté usando retórica que sataniza al ICE y sataniza a la CBP: dejen de hacerlo”, dijo Cruz a los reporteros, haciendo referencia a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

La reverenda Ashley Anne Sipe, quien ora afuera de la instalación del ICE en Dallas todos los lunes, calificó el tiroteo como desgarrador.

“La violencia no sana nada”, comentó Sipe, una pastora en Lewisville cerca de Dallas.

Sipe y otros líderes religiosos locales que han denunciado las deportaciones realizan vigilias semanales y sirven como “testigos morales”. Oran y observan durante unas tres horas, y ven cómo los inmigrantes entran al edificio para reunirse con asesores y presentarse a chequeos.

Sipe dijo que ha notado que, en los últimos meses, las personas que entran al edificio son trasladadas en autobuses.

“Se los están llevando, y no sabemos a dónde”, comentó.

Los agentes del ICE son blanco de ataques, dice Noem

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, señaló que ha habido un aumento en los ataques contra agentes del ICE.

En un ataque ocurrido el 4 de julio en una cárcel para inmigrantes en Texas, un policía recibió un disparo en el cuello. Los atacantes, vestidos con ropa negra de estilo militar, abrieron fuego afuera del Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas, dijeron los fiscales federales. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con el ataque.

Días después, un hombre con un rifle de asalto disparó docenas de rondas a agentes federales mientras salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el 7 de julio. Antes de que las autoridades lo abatieran, el hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un policía que respondió a la escena. La policía encontró más tarde otras armas, municiones y mochilas dentro de su coche.

En los suburbios de Chicago, las autoridades federales erigieron una cerca alrededor de un centro de procesamiento de inmigración tras el reciente aumento en las tensiones con los manifestantes. El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la aplicación de la ley de inmigración en el área metropolitana de Chicago, lo que ha provodado cientos de arrestos.

Antes de la más reciente operación de inmigración, las autoridades federales tapiaron las ventanas del centro.

Dieciséis personas han sido arrestadas afuera del centro, según las autoridades federales, que caracterizaron a los activistas como “alborotadores”.

Preocupación por ataques y fugas en algunas oficinas del ICE

La seguridad en las oficinas del ICE varía según la ubicación, debido a que algunas se encuentran dentro de edificios federales y otras se mezclan con negocios privados, dijo John Torres, exdirector interino de la agencia y exjefe de lo que ahora se conoce como su división de cumplimiento y deportaciones.

Algunas, como la de Dallas, tienen áreas de carga al aire libre para autobuses, lo que representa riesgos de fuga y ataques externos, dijo el experto. Otras vulnerabilidades son los puntos de vista cercanos para francotiradores y las largas filas que se forman afuera sin protección.

“Le aseguro que el ICE, después de hoy, revisará exhaustivamente las evaluaciones de seguridad física en todas sus instalaciones”, dijo Torres, quien es jefe de consultoría de seguridad y tecnología de Guidepost Solutions.

El ICE trasladó una oficina en Newark, Nueva Jersey, después de que varios ladrones atacaran repetidamente un estacionamiento compartido con negocios privados, señaló Torres.

Docenas de oficinas de campo del ICE en todo Estados Unidos albergan empleados administrativos y se utilizan para atender a personas convocadas a citas de registro y procesar a personas arrestadas antes de que sean transferidas a centros de detención a largo plazo. No están diseñadas para mantener a personas bajo custodia.

La oficina de campo del ICE en San Diego está en el segundo piso de un edificio federal asegurado, junto con otras agencias. Los visitantes están sujetos a un detector de metales e inspección en la entrada principal del edificio. El ICE carga autobuses en un garaje subterráneo.

En San Antonio, el ICE comparte un edificio con un banco.

Comentarios