Delcy Rodríguez prevé viajar a Washington tras caída de Maduro

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto viajar a Washington tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin precisar fechas ni agenda.

Respaldo de Trump al Gobierno interino

El anuncio se produce días después de la reunión entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien el mandatario ha excluido por ahora del proceso de transición al considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al Gobierno encabezado por Rodríguez, al asegurar que opera bajo la tutela de su Administración y cumple con las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

Apertura a un rol futuro de Machado

Pese a ese respaldo, Trump afirmó el martes que podría “involucrar” a Machado de alguna manera en el futuro de Venezuela y la calificó como una mujer “increíble”, aludiendo al gesto de la activista de obsequiarle la medalla de su Premio Nobel durante su visita a la Casa Blanca.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, dijo Trump, quien aseguró que ha trabajado “muy bien” con la nueva Administración de Rodríguez y destacó la liberación de “muchos presos políticos”.

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, Rodríguez se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y cooperación económica.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del gabinete de Trump en visitar Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que derivó en la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.

Rodríguez ha señalado que, de visitar Washington como líder de Venezuela, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.

