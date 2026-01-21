Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_21_T093709_342_e88dcd0463
Internacional

Delcy Rodríguez prevé viajar a Washington tras caída de Maduro

Delcy Rodríguez planea visitar Washington mientras Trump respalda su Gobierno y deja abierta una futura participación de María Corina Machado

  • 21
  • Enero
    2026

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene previsto viajar a Washington tras la captura y deposición del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos, informó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca, sin precisar fechas ni agenda.

Respaldo de Trump al Gobierno interino

El anuncio se produce días después de la reunión entre el presidente Donald Trump y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, a quien el mandatario ha excluido por ahora del proceso de transición al considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

En su lugar, Trump ha respaldado al Gobierno encabezado por Rodríguez, al asegurar que opera bajo la tutela de su Administración y cumple con las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano y el envío de millones de barriles de crudo a Estados Unidos.

EH UNA FOTO - 2026-01-21T093737.933.jpg

Apertura a un rol futuro de Machado

Pese a ese respaldo, Trump afirmó el martes que podría “involucrar” a Machado de alguna manera en el futuro de Venezuela y la calificó como una mujer “increíble”, aludiendo al gesto de la activista de obsequiarle la medalla de su Premio Nobel durante su visita a la Casa Blanca.

“Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela”, dijo Trump, quien aseguró que ha trabajado “muy bien” con la nueva Administración de Rodríguez y destacó la liberación de “muchos presos políticos”.

El mismo día del encuentro entre Trump y Machado, Rodríguez se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad y cooperación económica.

Ratcliffe es el funcionario estadounidense de más alto rango y el primer miembro del gabinete de Trump en visitar Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que derivó en la captura de Maduro y su traslado a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo.

Rodríguez ha señalado que, de visitar Washington como líder de Venezuela, lo haría “de pie, caminando, no arrastrada”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

ningun_presidente_otan_trump_9371855d77
Apela Trump al artículo 5 de la OTAN; pide tropas en frontera sur
EH_UNA_FOTO_2026_01_22_T175119_422_27bea27e8b
Estados Unidos sale de OMS; afirman no pagarán cuotas pendientes
fifa_rumbo_a_la_paz_2026_0eaa8a1340
FIFA apuesta por la paz rumbo al Mundial de 2026
publicidad

Últimas Noticias

ningun_presidente_otan_trump_9371855d77
Apela Trump al artículo 5 de la OTAN; pide tropas en frontera sur
EH_CONTEXTO_3_88c8c6008f
Ex jugador de los vaqueros de Dallas jugará en la LFA
Gertz_Manero_272b315299
Quería un cambio en mi vida pública: Gertz Manero
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_golfo_acaa699e6a
Detonará nuevo tren megaobra pública en urbe regia
Puma_Chipinque_b4be37d6c0
Captan presencia de puma en Reserva Natural de Chipinque 
EH_CONTEXTO_1_4c17629ae7
Padre denuncia al Hospital Ángeles por muerte de hijo de 2 años
publicidad
×