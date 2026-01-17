Podcast
Internacional

Ataque de EUA dañó 463 casas en Venezuela, afirma Delcy Rodríguez

El gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el sábado la reparación de las más de 463 viviendas que sufrieron daño durante el ataque estadounidense del 3 de enero que resultó en la captura del exmandatario y su esposa, Cilia Flores.

Rodríguez, quien asumió la presidencia interina del país tras el ataque, declaró a la televisión pública que “la instrucción es que recuperemos de manera inmediata” las viviendas afectadas.

Durante su recorrido como parte de una jornada de asistencia social integral, Rodríguez añadió que el proceso de reparación incluye aspectos como la atención de salud, sicológica, programas de alimentación y la reparación de las viviendas.

“El sentimiento que tiene nuestro pueblo es de unidad, de rechazo a cualquier forma de agresión que atente contra la paz y la tranquilidad de la república”, dijo Rodríguez. Reiteró que los ingresos por la venta de petróleo se destinarán a dos fondos sociales para la atención del pueblo.

El gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump ha dicho que planea controlar los futuros ingresos petroleros para asegurar que beneficien al pueblo venezolano

En tanto, organizaciones civiles como Foro Penal señaló que continúa la liberación de presos políticos, un proceso que ha avanzado lentamente, lo cual ha sido cuestionado por los familiares de los detenidos.

Gonzalo Himiob, vicepresidente del foro, señaló en la red social X que, desde el 8 de enero hasta el sábado, la organización tenía registro de 139 excarcelaciones. Entre los liberados está Yevhenii Trush, un joven ucraniano “del espectro autista” que había estado detenido desde octubre de 2024.

La organización civil señala que más de 800 personas encarceladas “arbitrariamente” durante la presidencia de Maduro permanecen detenidas. Las autoridades niegan que existan “presos políticos” y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.


