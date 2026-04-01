EUA levanta sanciones a la presidenta Delcy Rodríguez

El gobierno de Estados Unidos retiró este miércoles las sanciones impuestas a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una decisión que refleja un cambio en la relación bilateral tras los recientes acontecimientos políticos en ese país sudamericano.

Retiro de sanciones confirmado por el Tesoro

La medida fue dada a conocer a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, donde se oficializó la eliminación de Rodríguez de la lista de personas sancionadas.

Con esta decisión, la funcionaria deja de estar sujeta a restricciones financieras impuestas por Washington, lo que le permite retomar operaciones económicas y vínculos internacionales que antes estaban limitados. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Reconocimiento en medio de la crisis política

El levantamiento de sanciones es interpretado como una señal del reconocimiento de Estados Unidos hacia Rodríguez como figura de autoridad en Venezuela, en un contexto marcado por la captura de su antecesor, Nicolás Maduro, en enero pasado.

Desde entonces, Washington ha mantenido contacto con el gobierno interino y ha impulsado una agenda de cooperación que incluye temas económicos y energéticos.

Antecedentes de sanciones desde 2018

Rodríguez había sido incluida en la lista de sancionados en septiembre de 2018, junto con su hermano Jorge Rodríguez y otros integrantes del círculo cercano de Maduro, bajo acusaciones de debilitar las instituciones democráticas en Venezuela.

“Maduro le ha dado a Delcy Eloina Rodríguez Gómez y Jorge Jesús Rodríguez Gómez cargos de alto nivel dentro del gobierno venezolano para ayudarlo a mantener el poder y consolidar su gobierno autoritario” , señaló el Departamento del Tesoro en ese momento.

Nuevo rol tras la captura de Maduro

Tras la operación militar del pasado 3 de enero, en la que fueron detenidos Maduro y su esposa Cilia Flores, ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico, de los cuales se han declarado inocentes.

En ese contexto, Rodríguez asumió funciones como presidenta interina y ha encabezado acercamientos con Estados Unidos, promoviendo la apertura del país a inversión internacional y capital privado.

Un gobierno interino con respaldo institucional

Pese a su captura, Maduro continúa siendo, en términos legales, el presidente de Venezuela, luego de que el Tribunal Supremo calificara su ausencia como “temporal”.

Esto permitió que Rodríguez asumiera el cargo por un periodo inicial de 90 días, con la posibilidad de extenderlo hasta seis meses con la aprobación de la Asamblea Nacional, órgano que permanece bajo control del oficialismo.

Silencio oficial y panorama abierto

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una postura oficial tras el anuncio de Washington, en medio de un escenario político que sigue en evolución.

El levantamiento de sanciones ocurre en un contexto de reconfiguración de relaciones entre ambos países, donde factores políticos, económicos y energéticos continúan marcando la agenda bilateral.

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