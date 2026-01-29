Podcast
trump_aeropuerto_venezuela_9c21c1209c
Internacional

Trump ordena reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela tras hablar con Delcy Rodríguez

  • 29
  • Enero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, suspendido desde 2019, tras sostener una conversación con la presidenta interina de dicho país, Delcy Rodríguez.

La decisión busca permitir que vuelos civiles y pasajeros estadounidenses puedan viajar pronto a territorio venezolano.

Trump informó que ha instruido al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a líderes militares a implementar el cambio antes de que termine el día, y aseguró que los ciudadanos de su país “estarán seguros allí”.

Giro en la política aérea y diplomática

La medida representa un cambio significativo tras años de restricciones que se intensificaron en 2025, cuando el espacio aéreo sobre Venezuela fue declarado “cerrado” por la administración estadounidense debido a tensiones diplomáticas y de seguridad.

Aunque Trump ha dicho que los vuelos comerciales se reanudarán pronto, el Departamento de Estado mantiene una advertencia de viaje de máximo nivel, recomendando a los estadounidenses evitar viajar a Venezuela debido a riesgos como detenciones injustas y secuestros.

Aerolineas y vuelos a Venezuela

Tras el anuncio, American Airlines declaró su intención de reanudar vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, algo que no ocurría desde 2019, sujeto a aprobaciones gubernamentales y evaluaciones de seguridad.

La aerolínea señaló que trabaja con autoridades federales para obtener los permisos necesarios antes de reanudar sus servicios sin escalas, lo que permitirá conectar nuevamente destinos entre ambos países y facilitar viajes familiares, comerciales y de turismo.

¿Qué sigue para los viajeros?

Aunque la reapertura del espacio aéreo allana el regreso de vuelos comerciales, la reanudación efectiva de conexiones aún depende de permisos y evaluaciones de seguridad, y el Departamento de Estado no ha ajustado oficialmente su alerta de viaje.

La decisión podría facilitar que ciudadanos estadounidenses y otros visitantes planeen viajes a Venezuela en los próximos meses, siempre sujetos a las condiciones que establezcan las autoridades aeronáuticas y diplomáticas.


Comentarios

Etiquetas:
