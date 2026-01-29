Trump ordena reapertura del espacio aéreo comercial de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha ordenado la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela, suspendido desde 2019, tras sostener una conversación con la presidenta interina de dicho país, Delcy Rodríguez.

La decisión busca permitir que vuelos civiles y pasajeros estadounidenses puedan viajar pronto a territorio venezolano.

Trump informó que ha instruido al secretario de Transporte, Sean Duffy, y a líderes militares a implementar el cambio antes de que termine el día, y aseguró que los ciudadanos de su país “estarán seguros allí”.

🇺🇸🇻🇪 | Donald Trump: «Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela.



Los ciudadanos estadounidenses podrán muy pronto ir a Venezuela y estarán seguros allí». pic.twitter.com/5fVVnXmSRE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 29, 2026

Giro en la política aérea y diplomática

La medida representa un cambio significativo tras años de restricciones que se intensificaron en 2025, cuando el espacio aéreo sobre Venezuela fue declarado “cerrado” por la administración estadounidense debido a tensiones diplomáticas y de seguridad.

Aunque Trump ha dicho que los vuelos comerciales se reanudarán pronto, el Departamento de Estado mantiene una advertencia de viaje de máximo nivel, recomendando a los estadounidenses evitar viajar a Venezuela debido a riesgos como detenciones injustas y secuestros.

Aerolineas y vuelos a Venezuela

Tras el anuncio, American Airlines declaró su intención de reanudar vuelos diarios entre Estados Unidos y Venezuela, algo que no ocurría desde 2019, sujeto a aprobaciones gubernamentales y evaluaciones de seguridad.

La aerolínea señaló que trabaja con autoridades federales para obtener los permisos necesarios antes de reanudar sus servicios sin escalas, lo que permitirá conectar nuevamente destinos entre ambos países y facilitar viajes familiares, comerciales y de turismo.

¿Qué sigue para los viajeros?

Aunque la reapertura del espacio aéreo allana el regreso de vuelos comerciales, la reanudación efectiva de conexiones aún depende de permisos y evaluaciones de seguridad, y el Departamento de Estado no ha ajustado oficialmente su alerta de viaje.

La decisión podría facilitar que ciudadanos estadounidenses y otros visitantes planeen viajes a Venezuela en los próximos meses, siempre sujetos a las condiciones que establezcan las autoridades aeronáuticas y diplomáticas.

