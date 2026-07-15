Denuncian abusos contra migrantes en centro de detención de Texas

Human Rights Watch y ACLU denuncian abusos físicos, negligencia médica y condiciones inhumanas en el centro de detención migratoria Camp East Montana

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Un nuevo informe de organizaciones defensoras de derechos humanos colocó bajo escrutinio al centro de detención migratoria Camp East Montana, en Fort Bliss, Texas, donde decenas de migrantes aseguran haber sido víctimas de agresiones físicas, negligencia médica y condiciones de vida degradantes mientras permanecían bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

El documento, elaborado por Human Rights Watch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), reúne testimonios de personas detenidas durante los últimos meses y plantea serias preocupaciones sobre el trato recibido dentro de la instalación operada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La mayoría reportó abusos físicos

Según el informe de 84 páginas, 64 de los 71 migrantes entrevistados afirmaron haber sufrido agresiones directamente o haber presenciado actos de violencia contra otros detenidos.

Los testimonios describen supuestas golpizas por parte de guardias, uso excesivo de la fuerza y castigos colectivos aplicados tras protestas, huelgas de hambre o reclamos por las condiciones de detención.

Las organizaciones señalaron que los relatos recopilados reflejan un patrón recurrente de abusos dentro del complejo migratorio.

Denuncian falta de atención médica y condiciones insalubres

Además de las denuncias de violencia, los migrantes describieron un entorno marcado por carencias básicas.

El informe señala que varias personas aseguraron haber sido privadas de atención médica oportuna, mientras que otras denunciaron largas esperas para recibir tratamiento pese a presentar problemas de salud.

También se documentaron reportes sobre baños cubiertos de heces, áreas inundadas, falta de jabón y suministros de higiene, además de alimentos en mal estado y horarios irregulares para las comidas, con lapsos de hasta 12 horas entre una y otra.

Los detenidos afirmaron igualmente que permanecieron durante semanas sin acceso adecuado a espacios recreativos, luz solar o aire fresco.

Uno de los aspectos más delicados del informe se relaciona con presuntas presiones ejercidas sobre los migrantes para que desistieran de sus procesos legales.

De acuerdo con los testimonios recopilados, algunos detenidos fueron amenazados con detenciones prolongadas, procesos penales o incluso violencia si se negaban a aceptar su deportación o traslado a terceros países.

Las organizaciones advirtieron que ciertos casos podrían constituir posibles violaciones al derecho internacional en materia de derechos humanos.

Tres muertes aumentan la preocupación

Las denuncias surgen en medio de antecedentes que ya habían generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de Camp East Montana.

Desde la apertura de la instalación en agosto pasado se han registrado al menos tres muertes bajo custodia.

Uno de los casos más notorios fue el de un migrante cubano de 55 años que falleció después de ser inmovilizado por guardias mientras permanecía esposado. Posteriormente, un médico forense determinó que la muerte fue un homicidio.

Además, una investigación federal divulgada recientemente concluyó que deficiencias administrativas y fallas de supervisión contribuyeron a situaciones que derivaron en sufrimiento y fallecimientos de personas detenidas.

El centro migratorio cambió de operador en marzo pasado luego de que el ICE sustituyera a la empresa Acquisition Logistics, contratista que había recibido un acuerdo multimillonario para construir y administrar el complejo.

Sin embargo, Human Rights Watch y la ACLU sostienen que las entrevistas realizadas durante las últimas semanas indican que muchas de las deficiencias continúan presentes.

Una revisión interna previa del propio ICE había identificado decenas de irregularidades relacionadas con el uso de la fuerza, protocolos de seguridad y atención médica.

Piden cierre del centro e investigaciones independientes

Tras la publicación del informe, ambas organizaciones exigieron al gobierno estadounidense cerrar Camp East Montana y abrir investigaciones independientes sobre las denuncias de abuso, las muertes registradas bajo custodia y las acusaciones de negligencia médica.

Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional, dependencia a la que pertenece el ICE, no había emitido una respuesta oficial sobre los señalamientos contenidos en el reporte.