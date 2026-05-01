Detienen a hombre tras agresión a monja en Jerusalén

La policía de Israel informó sobre la detención de un hombre de 36 años acusado de agredir a una monja en las inmediaciones de la Ciudad Vieja de Jerusalén, un hecho que se suma a los recientes incidentes contra comunidades cristianas en la zona. El ataque fue captado en video, lo que permitió identificar y arrestar al sospechoso.

De acuerdo con las autoridades, el individuo fue detenido tras el incidente ocurrido el miércoles cerca de la Tumba de David, un sitio sagrado ubicado fuera de la Puerta de Sion. El hombre permanece bajo custodia y es investigado como presunto responsable de un ataque con motivación racial.

¿Qué ocurrió durante la agresión a la monja?

Las imágenes difundidas por la policía muestran a la religiosa con golpes visibles, mientras que el agresor portaba un tzitzit, prenda utilizada por algunos hombres judíos practicantes. El caso generó reacciones en la comunidad religiosa y académica.

Olivier Poquillon, director de la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén, señaló que la víctima es investigadora en la institución y calificó lo ocurrido como un acto de violencia sectaria.

Aumentan incidentes contra cristianos en Jerusalén

La Ciudad Vieja, ubicada en Jerusalén oriental, concentra algunos de los sitios más sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, lo que la convierte en un punto de alta sensibilidad. En los últimos años, grupos religiosos han documentado un incremento en agresiones contra peregrinos, clérigos y residentes cristianos palestinos.

Entre los incidentes reportados se incluyen actos de acoso, agresiones físicas y escupitajos, en algunos casos atribuidos a estudiantes de yeshivá ultraortodoxos.

Críticas por falta de respuesta y disuasión

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, advirtió que estos ataques van en aumento y señaló que la respuesta de las autoridades suele ser limitada.

“Muchas veces, en estos casos no hay detenciones y, si las hay, a veces después de uno o dos días (los sospechosos) quedan en libertad”.

El arresto ocurre en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre el trato a las minorías religiosas en Israel, tras restricciones recientes al acceso a lugares de culto durante festividades y otros incidentes que han generado críticas.

La policía israelí aseguró que mantiene su compromiso de proteger a todas las comunidades y de llevar ante la justicia a quienes incurran en actos de violencia.

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