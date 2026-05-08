Funcionarios argentinos cuestionan el origen del hantavirus

Las autoridades de la provincia de Tierra del Fuego manifestaron su firme rechazo a las versiones del Ministerio de Salud de la Nación, que señalan a un basurero de la ciudad de Ushuaia como el probable foco de infección de hantavirus que afectó a un crucero por el Atlántico.

Funcionarios locales denuncian una "campaña de desprestigio" contra el destino turístico y exigen que la investigación se amplíe a otras provincias argentinas visitadas por los pasajeros.

Desmiente los registros

Juan Facundo Petrina, director provincial de epidemiología, subrayó que Tierra del Fuego nunca ha registrado casos de hantavirus, y mucho menos de la letal variante Andes.

Explicó que la pareja de turistas holandeses fallecidos apenas pasó dos días en el archipiélago durante un viaje de cuatro meses por la región, lo que reduce drásticamente las probabilidades de contagio local.

Otro foco

En contraste, expertos independientes apuntan hacia la Patagonia central, donde la presencia del virus y de los roedores que lo transmiten es habitual.

La reputación de Ushuaia, puerta de entrada a la Antártida que recibe a más de 157,000 cruceristas al año, está en juego. Rubén Rafael, exministro de Salud provincial, advirtió que asociar el destino con un virus letal podría desplomar las reservas para la próxima temporada.

Sin turismo no hay nada

La economía fueguina depende cada vez más del turismo de alto poder adquisitivo, especialmente tras los recortes industriales implementados por el gobierno de Javier Milei.

La tensión política también marca el ritmo de la crisis. Desde el ámbito provincial critican la lentitud del gobierno nacional; aunque el Ministerio de Salud anunció el envío de expertos del Instituto Malbrán para recolectar muestras en Ushuaia, los investigadores aún no han arribado a la zona.

Algunos sectores asocian esta demora al debilitamiento del sistema sanitario nacional y al recorte de fondos en programas de vigilancia epidemiológica tras la salida de Argentina de la OMS.

Mientras la búsqueda de respuestas continúa, epidemiólogos advierten que reconstruir los pasos de los turistas fallecidos es una tarea ardua pero urgente para prevenir futuros brotes y garantizar la seguridad sanitaria en los cruceros del extremo sur.

Comentarios