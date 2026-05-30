Crece tensión por protestas en centro migratorio de Nueva Jersey

Los alrededores del centro de detención de inmigrantes Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, fueron escenario este sábado de una jornada marcada por la tensión entre grupos a favor y en contra de las políticas migratorias impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De acuerdo con medios locales, simpatizantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudieron por primera vez a las inmediaciones del recinto, donde desde hace más de una semana permanecen manifestantes que denuncian presuntas condiciones inhumanas para los migrantes detenidos en el lugar.

Refuerzan seguridad tras disturbios recientes

Ante la entrada principal de Delaney Hall se desplegó un importante operativo de seguridad conformado por agentes federales equipados con escudos antidisturbios, algunos de ellos portando fusiles, además del apoyo de un vehículo blindado.

Aunque no se registraron enfrentamientos como los ocurridos el pasado jueves entre elementos del ICE y manifestantes, sí se produjeron diversos intercambios verbales entre los grupos con posturas opuestas sobre la política migratoria estadounidense.

La tensión se mantiene luego de los disturbios registrados el viernes, que dejaron un saldo de nueve personas detenidas.

Gobernadora establece zona para protestas pacíficas

Tras los incidentes, la gobernadora demócrata de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, anunció la creación de una zona protegida destinada a permitir manifestaciones pacíficas frente al centro de detención.

La mandataria argumentó que la medida busca evitar situaciones violentas similares a las ocurridas en enero pasado en Mineápolis, donde agentes migratorios mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante protestas relacionadas con operativos de inmigración.

Denuncian condiciones dentro del centro

Legisladores, activistas y familiares de los detenidos mantienen una vigilancia permanente en los alrededores de Delaney Hall para exigir información sobre la situación al interior del recinto.

Según denuncias de los manifestantes, algunos de los aproximadamente 300 inmigrantes recluidos en el centro iniciaron una huelga de hambre para protestar por las condiciones en las que permanecen.

Los inconformes aseguran que los detenidos enfrentan situaciones que consideran incompatibles con estándares humanitarios básicos.

El mayor centro del ICE en la Costa Este

Delaney Hall es considerado el mayor centro de detención del ICE en la Costa Este de Estados Unidos, con capacidad para albergar a más de 1,000 personas.

La instalación es operada por la empresa privada GEO Group, que mantiene un contrato de 15 años con el Gobierno estadounidense, valuado en aproximadamente 1,000 millones de dólares.

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