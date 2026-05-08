Derrumbe de mina de oro deja al menos 15 muertos en Kenia

Al menos 15 personas murieron luego del colapso de una mina de oro artesanal en el condado de Pokot Oeste, en el oeste de Kenia, informaron autoridades locales y la Cruz Roja del país.

El derrumbe ocurrió la noche del jueves en las colinas de Rumos, ubicadas a unos 400 kilómetros de Nairobi, mientras decenas de trabajadores realizaban labores dentro del yacimiento informal.

Diez mujeres están entre las víctimas

De acuerdo con reportes preliminares, entre las víctimas mortales se encuentran al menos diez mujeres que trabajaban en el sitio al momento del colapso.

El jefe administrativo de la zona, Isaac Lomwai, confirmó que hasta ahora se han recuperado 15 cuerpos, aunque las labores de rescate continúan debido a que podría haber más personas atrapadas.

“Continuamos con las operaciones de rescate. Una piedra cayó sobre la sección en la que trabajaban antes de que la mina colapsara”, explicó el funcionario.

Temen que aumente el número de fallecidos

La Cruz Roja de Kenia advirtió que la cifra de muertos podría incrementarse durante las próximas horas, ya que todavía se escuchan sonidos bajo los escombros.

Equipos de emergencia, voluntarios y habitantes de la comunidad trabajan para remover tierra y rocas mientras las condiciones del terreno siguen siendo peligrosas.

Las autoridades señalaron que las fuertes lluvias registradas recientemente en la región han provocado mayor inestabilidad en la zona del derrumbe, dificultando las operaciones de rescate.

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