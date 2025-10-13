Derrumbe en mina deja 14 muertos en Venezuela

Al menos 14 personas perdieron la vida debido al colapso de una mina en el sureste de Venezuela.

Un puesto de comando encabezado por el general de brigada Gregory González, Jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, se instaló a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 cuerpos.

Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes. as operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con "achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate”.

La cifra de mineros fallecidos se basa en el testimonio de sus compañeros, informaron los bomberos del Callao en sus redes sociales.

En Venezuela proliferan las minas de cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas los trabajadores efectúan sus labores en condiciones muy frágiles de seguridad.

