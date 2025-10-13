Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T160959_096_75f2b0fa16
Internacional

Derrumbe en mina deja 14 muertos en Venezuela

A través de redes sociales, bomberos municipales mencionaron que la cifra de fallecidos se basa en el testimonio de sus compañeros

  • 13
  • Octubre
    2025

Al menos 14 personas perdieron la vida debido al colapso de una mina en el sureste de Venezuela.

Un puesto de comando encabezado por el general de brigada Gregory González, Jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, se instaló a fin de “coordinar las operaciones para recuperación de los 14 cuerpos.

Los mineros se encontraban en tres pozos diferentes. as operaciones de búsqueda y rescate comenzaron con "achique de todos los pozos del sector para disminuir el nivel del agua, para posteriormente evaluar labores de rescate”.

La cifra de mineros fallecidos se basa en el testimonio de sus compañeros, informaron los bomberos del Callao en sus redes sociales.

En Venezuela proliferan las minas de cobre, diamantes y otros metales preciosos, pero en muchas los trabajadores efectúan sus labores en condiciones muy frágiles de seguridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
G3_Oo2f_N_Wg_A_Ec_F_0_280e428d89
Venezuela ofrece apoyo a México tras inundaciones mortales
3a7a6383_1385_49e6_89e7_03e7ffc02572_d1d2cf290c
Venderá Invictus ositos de peluche para recaudar fondos para Mina
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_37304879ff
Localizan restos óseos durante jornada de búsqueda en Reynosa
EH_UNA_FOTO_516d1294ff
Oficinas de Reynosa operan con normalidad tras paro en el SAT
EH_UNA_FOTO_2_d191f19e68
Reynosa se solidariza con damnificados en Veracruz
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×