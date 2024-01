Descarta Estados Unidos buscar guerra tras atentado

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha enfatizado que no busca una guerra con Irán; no obstante, las tensiones en Medio Oriente continúan altas debido a que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, si bien mantiene lo dicho por Biden respecto a no iniciar un conflicto armado, prometió que tomarán “todas las medidas necesarias” para defender a sus tropas luego del ataque con drones a una base militar en Jordania, el cual adjudican a ‘‘militantes respaldados por Teherán”.

El domingo pasado, tres soldados perdieron la vida y más de 40 elementos resultaron heridos durante el ataque, la mayoría de ellos con golpes, cortadas, lesiones cerebrales y heridas similares. Se trató del primer ataque mortal contra tropas estadounidenses desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre y marca una importante escalada de las tensiones que han envuelto a Medio Oriente.

‘‘Permítanme comenzar con mi indignación y dolor (por) la muerte de tres valientes soldados estadounidenses en Jordania y por los otros soldados que resultaron heridos”, declaró Austin en el Pentágono.

‘‘El presidente y yo no toleraremos ataques a las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y nuestras tropas”, aseveró.

Biden se reunió ayer con asesores de seguridad nacional en la Sala de Manejo de Emergencias de la Casa Blanca para examinar los acontecimientos más recientes y la posible respuesta.

“Aquí no hay una respuesta fácil”, dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.

“Y es por eso que el presidente se encuentra reunido con su equipo de seguridad nacional, sopesando las opciones que tiene”.



