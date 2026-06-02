Rubio descarta levantar sanciones a Irán sin desbloqueo de Ormuz
Frente al Senado de Estados Unidos, el secretario de Estado aseguró que por primera vez Irán ha aceptado 'negociar aspectos sobre su programa nuclear'
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Junio
2026
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, descartó este martes que su país se plantee levantar sanciones a Irán a cambio de que la República Islámica desbloquee el estrecho de Ormuz.
En una audiencia ante el senador, Rubio mencionó que las sanciones solo se suavizarán si Teherán limita su programa nuclear.
"No, eso no se ha discutido. No lo hemos ofrecido".
Recordó que el levantamiento de las sanciones está "vinculado a la causa por la cual fueron impuestas", que en el caso de Teherán es el enriquecimiento de uranio.
"Irán está sancionado porque ha enriquecido uranio a altos niveles. Irán está sancionado debido a sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas actividades, habrá un alivio de sanciones asociado a su compromiso y al cumplimiento de ese compromiso", insistió.
Ante el comité de la Cámara Alta, se mostró confiado en que se reanudarán los contactos con Irán y se pueda alcanzar un acuerdo nuclear en los próximos días, después de que Teherán anunciara una pausa en las negociaciones por la ofensiva israelí en el Líbano.
Irán aceptó negociar aspectos sobre su programa nuclear: Marco Rubio
El secretario de Estado aseguró que por primera vez Irán ha aceptado "negociar aspectos sobre su programa nuclear", algo a lo que se negaba hace un mes, y señaló que "podría concretarse hoy, mañana o en la próxima semana".
Detalló que lo que complica este proceso es que "el régimen está internamente fracturado", por lo que tardará varios días a responder cada borrador de acuerdo que se le envía a través de los intermediarios pakistaníes.
Además, mencionó que, si estas conversaciones no funcionan, Estados Unidos seguirá teniendo "un problema" respecto a las ambiciones nucleares de Irán. Sin embargo, subrayó que Teherán ya no tendrá un "escudo" que lo respalde, dado que su Armada ha sido destruida por la guerra que lanzó Estados Unidos en febrero.
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