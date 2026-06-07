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Internacional

Trump descarta retirar tropas de conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos afirmó que los cerca de 50 mil militares desplegados permanecerán en la región hasta concluir la misión

  • 07
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de retirar a los aproximadamente 50 mil soldados estadounidenses desplegados en el marco del conflicto con Irán, al considerar que la misión aún no ha concluido.

En una entrevista, el mandatario aseguró que las fuerzas militares permanecerán en la zona hasta alcanzar una resolución definitiva de la crisis.

“No considero que estén en peligro. Tenemos la mejor defensa y el mejor ataque que jamás se haya visto”, declaró Trump al referirse a la situación de las tropas estadounidenses.

El mandatario calificó como una decisión “insensata” cualquier intento de repliegue en este momento, al señalar que las fuerzas desplegadas podrían ser necesarias para futuras operaciones.

Según explicó, la presencia militar forma parte de la estrategia de Estados Unidos para responder a los acontecimientos en la región y garantizar sus intereses de seguridad.

Trump reiteró que no contempla cambios inmediatos en el despliegue militar y defendió la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El presidente también se refirió a las pérdidas humanas registradas durante el conflicto, cuyo saldo oficial asciende a 13 integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses fallecidos en incidentes relacionados con las hostilidades.

“Hemos perdido a 13 personas aquí y eso es mucho. Trece personas son demasiadas”, reconoció.

Sin embargo, comparó la cifra con otros conflictos bélicos en los que ha participado Estados Unidos, asegurando que las bajas han sido menores a las registradas en guerras anteriores.

Ataques y accidentes elevaron el número de víctimas

Entre los incidentes más graves destaca el ataque iraní contra el puerto de Shuaiba, en Kuwait, ocurrido el 1 de marzo, donde murieron seis militares estadounidenses.

Días después, el 8 de marzo, otro integrante de las fuerzas armadas perdió la vida tras una ofensiva dirigida contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita.

El incidente más reciente ocurrió el 12 de marzo, cuando un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló en el oeste de Irak, provocando la muerte de seis uniformados.

 

 


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