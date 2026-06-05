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Internacional

Descarta Unión Europea restricciones por brote de ébola en África

Aunque descartó restricciones inmediatas, la Unión Europea confirmó que continúa reforzando sus mecanismos de preparación ante una posible emergencia sanitaria.

  • 05
  • Junio
    2026

Los países de la Unión Europea rechazaron aplicar nuevas restricciones de viaje para personas procedentes de la República Democrática del Congo y Uganda, pese al brote de ébola que enfrentan ambas naciones africanas. La decisión fue tomada durante una reunión virtual de ministros de Sanidad de los 27 Estados miembros, quienes coincidieron en que el riesgo para la población europea continúa siendo muy bajo.

La discusión se produjo después de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara a los países europeos reforzar los controles para viajeros provenientes de las zonas afectadas por la enfermedad. Sin embargo, las autoridades comunitarias consideraron que las medidas actuales son suficientes para evitar una propagación del virus dentro del continente.

La UE rechaza la propuesta impulsada por Estados Unidos

Tras el encuentro, el comisario europeo de Sanidad, Olivér Várhelyi, explicó que no existe una justificación científica para imponer controles adicionales en los aeropuertos europeos.

Las autoridades recordaron que tanto la República Democrática del Congo como Uganda ya realizan pruebas de detección a los viajeros antes de abordar vuelos internacionales. En caso de presentar síntomas o dar positivo a la enfermedad, las personas no pueden viajar.

Por su parte, el ministro de Sanidad de Chipre, Neophytos Charalambides, señaló que la Unión Europea respeta la posición de Washington, pero mantiene sus propios mecanismos de evaluación y respuesta sanitaria.

La OMS no recomienda restricciones de viaje

Uno de los argumentos centrales para rechazar la propuesta estadounidense fue la postura de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que actualmente no recomienda restricciones de viaje o comercio relacionadas con el brote.

Charalambides recordó que las normas sanitarias internacionales impulsadas por la OMS son vinculantes para los países miembros de la Unión Europea. Además, hizo referencia a la salida de Estados Unidos de la organización, ordenada por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca.

Los gobiernos europeos consideran que cualquier medida debe estar respaldada por evidencia científica y aplicarse de forma proporcional al nivel real de riesgo.

Europa mantiene vigilancia y planes de respuesta

Aunque descartó restricciones inmediatas, la Unión Europea confirmó que continúa reforzando sus mecanismos de preparación ante una posible emergencia sanitaria. Los países miembros trabajan en la actualización de planes nacionales de respuesta y protocolos relacionados con los viajes internacionales.

La Comisión Europea, la OMS y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades mantienen reuniones periódicas para monitorear la evolución del brote y coordinar acciones preventivas.


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