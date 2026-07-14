Presidente de EUA descarta negociar con Irán por el momento

Donald Trump afirmó que no busca retomar el diálogo con Irán, aunque confirmó que ambos países mantuvieron contactos recientes

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que por el momento no tiene interés en negociar con Irán, aunque confirmó que representantes de ambos países mantuvieron contactos este mismo día y afirmó que Teherán continúa buscando un acuerdo con Washington.

En una entrevista, el mandatario respondió que no desea reanudar las conversaciones con la República Islámica, pese a reconocer que funcionarios estadounidenses sostuvieron un intercambio reciente con autoridades iraníes.

"Bueno, ahora no quiero negociar", indicó el mandatario.

Durante la entrevista, Trump afirmó que Estados Unidos podría volver a atacar una instalación nuclear iraní si considera que las circunstancias lo requieren.

Al referirse a imágenes satelitales que mostrarían trabajos en uno de esos complejos tras los bombardeos previos, señaló que Irán habría sellado algunos accesos con concreto, aunque aseguró que las fuerzas estadounidenses podrían provocar "un daño enorme" en ese sitio en cuestión de minutos.

El presidente estadounidense también respaldó el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes y sostuvo que el estrecho de Ormuz permanece abierto para el tránsito marítimo internacional, pero restringido para el ingreso y salida de embarcaciones iraníes.

Además, calificó como "malvados" a los anteriores dirigentes de Irán y afirmó que, aunque el actual liderazgo también cuenta con personas que considera peligrosas, son estas quienes, a su juicio, impiden alcanzar un eventual acuerdo.

"Bueno, conozco el primer grupo por un poco de tiempo, y ellos eran malos, y ya no están con nosotros. Conozco el segundo grupo también un poco mejor, y ellos eran malos, y ya no están con nosotros. Y el tercer grupo, ellos tienen algunos malos en ellos, algunos muy malos en ellos, y creo que ellos son los que están deteniendo un acuerdo", dijo Trump.

Acusa contradicciones de Teherán

Asimismo, Trump criticó la postura del gobierno iraní durante las negociaciones al asegurar que sus representantes sostienen una posición en privado y otra distinta ante la opinión pública.

Según explicó, durante las reuniones las autoridades iraníes aseguraron que no buscaban desarrollar un arma nuclear, pero posteriormente negaron que ese tema hubiera sido abordado en los encuentros.

""Ellos dijeron que no querían un arma nuclear... Luego salen y dicen que nunca hablamos del tema nuclear, cuando estuvimos cinco horas reunidos. ¡Eso fue precisamente de lo que hablamos!"

El mandatario insistió en que las conversaciones giraron principalmente en torno al programa nuclear iraní y afirmó que las declaraciones posteriores de Teherán contradicen lo discutido entre ambas delegaciones.

Trump reiteró que Estados Unidos considera que Irán pretendía desarrollar un arma nuclear y sostuvo que esa posibilidad representaba un riesgo para la seguridad de Israel.

Asimismo, recordó los bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes y afirmó que su gobierno mantiene bajo vigilancia otros complejos donde, según dijo, podría registrarse actividad.

Finalmente, aseguró que las capacidades de monitoreo de Estados Unidos permiten dar seguimiento permanente a esos sitios para evaluar cualquier movimiento que pueda representar una amenaza.